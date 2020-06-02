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Лукашенко «признал» Крым российским: в Украине назвали это «недружественным шагом», но и в России не видят «повода для восторга»

Блогеры отмечают, что юридически статус Крыма в Беларуси так и не установлен

Фото: YouTube-канал «Андрей Кравцов», Tg-канал «Пул Первого»

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о совместной поездке в Крым. Это, по его словам будет означать, что Беларусь признает Крым российской территорией:

«Если президент уже туда (в Крым) приехал с президентом России, слушайте, какие ещё могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят. <...> Мы раза три об этом говорили (с Путиным). И он должен был сам определиться, когда удобнее будет время, там теплее, даже идеальное было. Я ему — когда пригласите, тогда и полетим»

До сих пор позиция Лукашенко в отношении Крыма была плавающей. Еще в августе он отвечал на вопрос так: «Отвечаю публично: [признаю Крым российским,] когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию. За мной дело не заржавеет»

В России очередное заявление президента Беларуси приняли неоднозначно:

«Не вижу причины восторга от слов Лукашенко, что Крым российский. Лукашенко может говорить, что хочет, есть юридическая процедура. Когда Минск официально признает очевидное, то есть принадлежность Крыма России, тогда и поблагодарим Александра Григорьевича»

, – написал автор политического телеграм-канала «Старше Эдды»

Директор Института стран СНГ Константин Затулин в эфире «Эха Москвы» призвал относиться к этому заявлению Лукашенко спокойно:

«Я считаю, что из прагматичных соображений мы можем поддержать заявление Лукашенко в отношении Крыма, но при этом надо знать им цену и понимать их причину».

Политолог из Украины Вадим Карасев отметил, что в таких заявлениях со стороны Лукашенко нет ничего удивительного: 

«В Украине это воспринимают как недружественный шаг. Но тут нет никакой сенсации, потому что отношения Белоруссии и Украины основательно испорчены после августа 2020 года. А как дальше они будут эволюционировать — либо они останутся плохими, испорченными и неконструктивными, либо перейдут в статус вражеских, поскольку Россия — агрессор, Россия — враг, в таком случае и союзник по союзному государству, который тем более признал Крым российским, не только де-факто, но и де-юре»

, – цитирует политолога «Эхо Москвы».

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