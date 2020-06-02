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Лукашенко объяснил, почему не признает Крым российским. Международное право ни при чем

Пока российские олигархи не начнут работать в Крыму, Лукашенко не намерен признавать полуостров российским

Фото: Global Look Press

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко заявил, что признает присоединение Крыма к России только после того, как это сделают все российские олигархи. Он отметил, что на основании подписанной им ещё в 90-е годы Будапештской декларации Крым является частью Украины, но белорусский лидер тем не менее будет готов закрыть глаза на международное право, потому что Украины «вон видите, что творит».

Поводом прокомментировать принадлежность Крыма Лукашенко назвал заявления политического блогера Владимира Соловьева, с которым, как признался политик, он состоит в дружеских отношения: 

«Отвечаю публично: [признаю Крым российским,] когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию. За мной дело не заржавеет», — сказал Лукашенко в прямом эфире.

Формальный президент Беларуси напомнил, что признанию Крыма частью России противоречит подписанная им лично Будапештская декларация. «Но я и через это переступлю. Украина… вон видите что творит? У меня руки развязаны — и Крым, и все остальное», — пояснил он.

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