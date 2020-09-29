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"Достаточно жертв и поломанных жизней": Тихановская исключила новые уличные акции

Тихановская считает, что массовые акции протеста стали слишком опасны для людей. Их будут заменять другими инициативами

Фото: Global Look Press

Светлана Тихановская (в центре)

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская не намерена провоцировать новые массовые акции протеста в стране, чтобы не подвергать граждан опасности со стороны режима Александра Лукашенко. Она считает, что уже достаточно белорусов стали жертвами репрессий, а для протеста остаются и другие формы.

«Каждый [участник акций] может попасть в тюрьму не то что на 15 дней, но на годы, — приводит слова лидера демократической оппозиции ТАСС. — Безопасность людей должна стоять на первом месте. Уже было достаточно жертв и слишком много поломанных жизней».

Несмотря на то, что г-жа Тихановская считает важным элементом борьбы мобилизацию общества, она все же отмечает, что «демонстрации на улицах — это лишь часть протестного движения».

Напомним, что сегодня, 9 августа, исполняется ровно год со дня первой массовой акции протеста в Беларуси, начало которым положили президентские выборы, когда ЦИК Республики заявил о победе Александра Лукашенко с якобы 80% результатом. После этого в стране были развернуты массовые репрессии против населения: несколько протестующих были убиты силовиками, десятки тысяч белорусов за этот год подверглись административному и уголовному преследованию, а в ряде случаев пыткам, более 600 из них были признаны политическими заключенными, причем среди них есть и граждане Российской Федерации.

Кроме того, ещё до начала протестов в стране были арестованы ряд лидеров оппозиции, включая не допущенных до выборов Виктора Бабарико и Сергея Тихановского. После начала акций оппозиции почти все её публичные члены были арестованы или выдворены из страны, как и сама Светалана Тихановская, либо поставленные перед выбором — уехать из страны или подвергнуться уголовному преследованию.

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