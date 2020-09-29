"Достаточно жертв и поломанных жизней": Тихановская исключила новые уличные акции
Тихановская считает, что массовые акции протеста стали слишком опасны для людей. Их будут заменять другими инициативами
Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская не намерена провоцировать новые массовые акции протеста в стране, чтобы не подвергать граждан опасности со стороны режима Александра Лукашенко. Она считает, что уже достаточно белорусов стали жертвами репрессий, а для протеста остаются и другие формы.
«Каждый [участник акций] может попасть в тюрьму не то что на 15 дней, но на годы, — приводит слова лидера демократической оппозиции ТАСС. — Безопасность людей должна стоять на первом месте. Уже было достаточно жертв и слишком много поломанных жизней».
Несмотря на то, что г-жа Тихановская считает важным элементом борьбы мобилизацию общества, она все же отмечает, что «демонстрации на улицах — это лишь часть протестного движения».
Напомним, что сегодня, 9 августа, исполняется ровно год со дня первой массовой акции протеста в Беларуси, начало которым положили президентские выборы, когда ЦИК Республики заявил о победе Александра Лукашенко с якобы 80% результатом. После этого в стране были развернуты массовые репрессии против населения: несколько протестующих были убиты силовиками, десятки тысяч белорусов за этот год подверглись административному и уголовному преследованию, а в ряде случаев пыткам, более 600 из них были признаны политическими заключенными, причем среди них есть и граждане Российской Федерации.
Кроме того, ещё до начала протестов в стране были арестованы ряд лидеров оппозиции, включая не допущенных до выборов Виктора Бабарико и Сергея Тихановского. После начала акций оппозиции почти все её публичные члены были арестованы или выдворены из страны, как и сама Светалана Тихановская, либо поставленные перед выбором — уехать из страны или подвергнуться уголовному преследованию.
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Рубрика: Политика