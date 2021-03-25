Лукашенко предложит Путину вернуть в Беларусь ядерное оружие если установки США окажутся в Польше

Президент Беларуси Александр Лукашенко а разговоре с журналистом Дмитрием Киселёвым заявил, что ядерное оружие может появиться на территории республики.

Киселёв напомнил Лукашенко про заявление генсека НАТО, согласно которому в случае отказа Германии от размещения американского ядерного оружия, установки будут перевезены в восточную часть Европы.

«Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. Мы договоримся, какое. Какое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении»

, – ответил на вопрос Киселёва Лукашенко.

«Я, как рачительный хозяин, ничего не разрушил. Все сараи стоят на месте», – отшутился политик.