Лукашенко предложит Путину вернуть в Беларусь ядерное оружие если установки США окажутся в Польше
Александр Лукашенко дал интервью Дмитрию Киселеву
Президент Беларуси Александр Лукашенко а разговоре с журналистом Дмитрием Киселёвым заявил, что ядерное оружие может появиться на территории республики.
Киселёв напомнил Лукашенко про заявление генсека НАТО, согласно которому в случае отказа Германии от размещения американского ядерного оружия, установки будут перевезены в восточную часть Европы.
«Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. Мы договоримся, какое. Какое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении»
, – ответил на вопрос Киселёва Лукашенко.
«Я, как рачительный хозяин, ничего не разрушил. Все сараи стоят на месте», – отшутился политик.