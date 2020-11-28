«250 тысяч – это смешно»: В Красноярске депутаты подняли мэру зарплату
Впрочем, те немногие, кто голосовал против, считают, что у города есть и другие проблемы кроме низкой зарплаты Еремина
Депутаты городского парламента Красноярска подавляющим числом голосов подняли заработную плату главе города Сергею Еремину. Вместо 250 тысяч рублей теперь мэр будет получать 300 тысяч. Против этого проголосовали лишь три депутата, а за — 23.
Как пишет местное издание «Проспект мира», главное аргументацией сторонников повышения оплаты труда мэра была фраза: «250 тысяч для главы города — это смешно».
Однако в то же самое время те немногие депутаты, который идею раскритиковали, были куда более красноречивы:
«Эти деньги есть куда потратить. У нас много в городе проблем, и проблема низких зарплат чиновников таковой не является», — заявил избранный представитель КПРФ Александр Амосов.
Он счел, что увеличение зарплаты г-на Еремина было бы «вредным» решением законодательного собрания.
Его коллега по оппозиции депутат Роман Крастелев из ЛДПР в свою очередь также проголосовал против инициативы, высказав мнение, что у водителя автобуса «ответственности больше, чем у мэра».