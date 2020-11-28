Эксперт: На практике аргументы в пользу назначения мэров оказались несостоятельны

Прошлогоднее исследование Комитета гражданских инициатив (КГИ) продемонстрировало, что после перехода к системе назначения руководителей городов мэры не стали более профессиональными, а уровень их образования снизился, что «парадоксально», считает эксперт КГИ, политолог Андрей Максимов. Он уверен, «модель сильных выборных мэров — эффективнее», что подтверждает и мировой опыт.

«Мировая практика показывает, что наемные мэры — система, которая применяется в ограниченном количестве стран и нигде не доминирует. В Германии опробовали четыре модели и пришли к выводу, что модель сильных выборных мэров — эффективнее. Вся страна пришла к этой модели», — приводит его слова Znak.com.

Эксперт уверен, что россияне в разных регионах хотят возвращения выборов мэров и это было бы выгодно также руководству страны. «Сильные мэры» не только будут заниматься решение вопросов на местах, но и уравновешивать глав регионов, которые «могут оказаться чрезмерно влиятельными и неуправляемыми».

К реальному же эффекту переход к модели назначения мэров, как заключает Максимов, не привел. По его словам, сторонники этой меры утверждали, что за этим последует увеличение уровня профессиональных компетенций руководства городов, снижение числа ошибок, уменьшение конфликтов в системе власти и повышение их уровня образования. Как показало прошлогоднее исследование КГИ, все эти аргументы реальностью опровергаются, к тому же оно продемонстрировало, что средний возраст мэров не изменился. Не получила распространения система, когда «профессиональные мэры будут ездить из региона в регион», а уровень образования сити-менеджеров и вовсе оказался ниже, чем у избранных политиков.

Политолог также обратил внимание на то, что среди назначенцев стало меньше людей с техническим или экономически образованием, зато возросло количество юристов:

«То есть тех, кто готов развивать город экономически или технически поддерживать коммунальные системы, стало меньше. А тех, кто пытается все документационно правильно обеспечивать, стало больше». Однако это вовсе не привило к падению доли мэров, которые подвергаются уголовному преследованию: «Парадокс».

Вместо того чтобы быть политическими «громоотводами», решая кризисные ситуации в городах, мэры стали «"громоотводами" в плане юридической ответственности». По словам Максимова, несмотря на то, что они не обладают достаточными полномочиями и ресурсами, они на практике отвечают перед законом за вещи, решение которых входит в компетенцию региональных и федеральных чиновников. В качестве примера он привел экологическую катастрофу в Норильске, где «единственным, кто понес ответственность за разлив нефти, был мэр».