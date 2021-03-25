Путина признали фокусником: цитата президента о праве выбираться до 2030 года показалась россиянам слишком откровенной

«Вот именно - фокус. Иллюзионист, чародей и волшебник, захотел дальше сидеть в кресле - смотрите как я умею. Фокус - покус - филипокус»

, – комментирует заявление Путина пользователь Твиттера под ником ZagÖgulina.

«Фокус в том, что я могу написать в Конституцию что угодно»

, – передразнивает президента твиттерянин под ником ντιμίτρι.

«Какой отчаянно честный человек, так прямо и говорит: фокус!»

– иронично восхищается человек с ником «Майкл из Саратова».

«Что ж это за ситуация такая, что ее надо всё время стабилизировать, всё время незаконными методами и всё время с выгодой для Вовки?» – возмущается твиттерский аккаунт Röse.

Пользовательница Анна @877Anna877 беспокоится за ближайшее окружение президента: «Видать, скорпионы в том гадюшнике настолько ненавидят друг друга и готовы рвать глотки друг другу, что Путин, и впрямь, видит себя "гарантом стабильности". Он же не о стране говорит, а о своём окружении».

«Мне кажется, он уже думает, что если нет Путина - нет Вселенной», – иронизирует John 3Volta.

Другой пользователь под ником «Независимый взгляд» обратился к классике взрослой отечественной мультипликации (фильму «Падал прошлогодний снег»):

«Не без помощи космической бабушки, сказочник легко превратился в фокусника. “Я теперь, с такими деньгами, во что хочешь превратиться могу. В теле такая приятная гибкость образовалась”»

Также президенту России припомнили его давние заявления по поводу главного закона страны: