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Путина признали фокусником: цитата президента о праве выбираться до 2030 года показалась россиянам слишком откровенной

Президент заявил, что ещё не решил, будет ли баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году

Фото: Коллаж из фото Global Look Press и мема «Вжух»

Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции форума «Россия зовет!» заявил, что его право избираться на новый срок стабилизирует внутриполитическую ситуацию:

«Что касается моих планов, то фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию»

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш отметила, что не видит каких-то положительных перспектив от путинской стабильности: 

«Вот именно - фокус. Иллюзионист, чародей и волшебник, захотел дальше сидеть в кресле - смотрите как я умею. Фокус - покус - филипокус»

, – комментирует заявление Путина пользователь Твиттера под ником ZagÖgulina.

«Фокус в том, что я могу написать в Конституцию что угодно»

, – передразнивает президента твиттерянин под ником ντιμίτρι.

«Какой отчаянно честный человек, так прямо и говорит: фокус!»

– иронично восхищается человек с ником «Майкл из Саратова».

«Что ж это за ситуация такая, что ее надо всё время стабилизировать, всё время незаконными методами и всё время с выгодой для Вовки?» – возмущается твиттерский аккаунт Röse.

Пользовательница Анна @877Anna877 беспокоится за ближайшее окружение президента: «Видать, скорпионы в том гадюшнике настолько ненавидят друг друга и готовы рвать глотки друг другу, что Путин, и впрямь, видит себя "гарантом стабильности". Он же не о стране говорит, а о своём окружении».

«Мне кажется, он уже думает, что если нет Путина - нет Вселенной», – иронизирует John 3Volta.

Другой пользователь под ником «Независимый взгляд» обратился к классике взрослой отечественной мультипликации (фильму «Падал прошлогодний снег»):

«Не без помощи космической бабушки, сказочник легко превратился в фокусника. “Я теперь, с такими деньгами, во что хочешь превратиться могу. В теле такая приятная гибкость образовалась”»

Также президенту России припомнили его давние заявления по поводу главного закона страны:

«Путин наш президент. Скулите дальше пропиндосники и либеройды», – ответил недоброжелателям гаранта Конституции (переписанной для его обнуления) некто Александр Александров в треде комментариев «ВКонтакте».

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