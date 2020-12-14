Евгений Чазов: «Самое страшное заболевание человека – острая душевная недостаточность»

Работал сельским врачом

В мединституте – Чазов учился в Киеве, а родители жили в Москве – будущий академик подрабатывал шофёром по выходным, пел в ресторане русские и украинские народные песни…

После института работал в Тульской области сельским врачом. Позже, уже будучи маститым академиком, Чазов без слез не мог вспоминать некоторые случаи из практики. О том, как в 1953-м сумел достать дефицитнейший пенициллин и спасти 14-летнюю девочку, умиравшую от пневмонии. А потом сбежал – так как отец девочки хотел отблагодарить его, вручив последнюю курицу, которая была в семье. Или о том, что самые страшные минуты – когда он должен расписаться в бессилии. Таких случаев было несколько и он, облечённый наградами и титулами, помнил о них всю жизнь. Например, кровоизлияние в мозг у фронтовика в 1954-м в той же Тульской области. Несмотря на все старания молодого талантливого врача, спасти мужчину не удалось. А отец умершего начал его успокаивать, был благодарен за последнюю заботу о сыне… Или о мальчике и девочке, 14 и 12 лет, чью мать не смог спасти (это было уже в Москве). Дети остались одни – у них была только мама…

«Я никогда не думал, кого я лечу. Все для меня были больные», – говорил Евгений Иванович. И это была чистейшая правда. Он всегда всего себя отдавал больным.