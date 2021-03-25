Путин требует разблокировать счета «Талибана»* в банках США, чтобы «помочь афганскому народу»
Президент России уверен, что средства пойдут на здравоохранение
Президент Владимир Путин во время форума «Россия зовёт!» призвал «помочь афганцам», разблокировав счета в зарубежных банках.
«Мы сейчас не будем, сейчас не время и не место давать характеристику движению "Талибан" и так далее, но "Талибан" контролирует ситуацию в стране. Надо помочь афганскому народу, надо хотя бы деньги разблокировать, афганские деньги, которые на счетах в западных банках, прежде всего, в США находятся, надо разблокировать и дать возможность людям хоть элементарные вещи решать»
, – цитирует Путина «Коммерсантъ».
Президент России уверен, что переданные деньги пойдут на здравоохранение и поддержку детей, а не на военное оборудование.
Речь о ситуации в Афганистане шла вместе с отсылками к истории «арабской весны».
«Где эта "весна"? Кроме трагедии ведь ничего не произошло. А почему? Потому что начали со стороны использовать объективные трудности в некоторых странах для раскачки ситуации, для построения жизни в этих странах по собственным лекалам. Такая же самая попытка была предпринята и в Афганистане»
, – заявил Путин.
*«Талибан» – организация, признанная в России террористической, ее деятельность запрещена в России