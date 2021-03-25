Путин требует разблокировать счета «Талибана»* в банках США, чтобы «помочь афганскому народу»

Президент России уверен, что переданные деньги пойдут на здравоохранение и поддержку детей, а не на военное оборудование.

Речь о ситуации в Афганистане шла вместе с отсылками к истории «арабской весны».

«Где эта "весна"? Кроме трагедии ведь ничего не произошло. А почему? Потому что начали со стороны использовать объективные трудности в некоторых странах для раскачки ситуации, для построения жизни в этих странах по собственным лекалам. Такая же самая попытка была предпринята и в Афганистане»

, – заявил Путин.

*«Талибан» – организация, признанная в России террористической, ее деятельность запрещена в России