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Вчера, в 22:45

Путин требует разблокировать счета «Талибана»* в банках США, чтобы «помочь афганскому народу»

Президент России уверен, что средства пойдут на здравоохранение

Фото: Global Look Press

Владимир Путин

Президент Владимир Путин во время форума «Россия зовёт!» призвал «помочь афганцам», разблокировав счета в зарубежных банках.

«Мы сейчас не будем, сейчас не время и не место давать характеристику движению "Талибан" и так далее, но "Талибан" контролирует ситуацию в стране. Надо помочь афганскому народу, надо хотя бы деньги разблокировать, афганские деньги, которые на счетах в западных банках, прежде всего, в США находятся, надо разблокировать и дать возможность людям хоть элементарные вещи решать»

, – цитирует Путина «Коммерсантъ».

Президент России уверен, что переданные деньги пойдут на здравоохранение и поддержку детей, а не на военное оборудование.

Речь о ситуации в Афганистане шла вместе с отсылками к истории «арабской весны».

«Где эта "весна"? Кроме трагедии ведь ничего не произошло. А почему? Потому что начали со стороны использовать объективные трудности в некоторых странах для раскачки ситуации, для построения жизни в этих странах по собственным лекалам. Такая же самая попытка была предпринята и в Афганистане»

, – заявил Путин.

*«Талибан» – организация, признанная в России террористической, ее деятельность запрещена в России

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