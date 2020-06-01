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«Омикрон» вносит изменения: в РФ вводят карантин для прибывающих из зарубежья и ограничивают актуальности ПЦР-теста до 48 часов

Об изменениях сообщила главный санитарный врач страны

Фото: АГН «Москва»

Двухнедельный карантин вынуждены будут отбывать граждане, прибывающие из стран с высоким риском риском заражения штаммом коронавируса «омикрон», передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Также ужесточены сроки, по которым будут актуальны предоставляемые результаты ПЦР-тестов – их актуальность сократится с 72 до 48 часов.

Ранее ВОЗ охарактеризовала штамм «омикрон», впервые выявленный в Южной Африке, как «вызывающий опасения».

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