«Омикрон» вносит изменения: в РФ вводят карантин для прибывающих из зарубежья и ограничивают актуальности ПЦР-теста до 48 часов

Двухнедельный карантин вынуждены будут отбывать граждане, прибывающие из стран с высоким риском риском заражения штаммом коронавируса «омикрон», передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Также ужесточены сроки, по которым будут актуальны предоставляемые результаты ПЦР-тестов – их актуальность сократится с 72 до 48 часов.

Ранее ВОЗ охарактеризовала штамм «омикрон», впервые выявленный в Южной Африке, как «вызывающий опасения».