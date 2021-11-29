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В ЮАР 10% госпитализированных с «омикроном» – дети. Спасет ли от него «Спутник», поймут через 3 недели

В ЮАР доля детей среди тяжелых больных с «омикроном» растет, но причина пока не ясна. Неясно и помогают ли вакцины

Фото: Global Look Press

Согласно данным Национального института инфекционных заболеваний в Южно-Африканской Республике, где впервые появился и уже успел распространиться новый штамм коронавируса «омикрон», в столичном округе Цване после этого чаще стали тяжело болеть дети, передает Bloomberg.

Сейчас из всех госпитализированных несовершеннолетние составляют порядка 10%, что выше предыдущих показателей, когда в регионе был распространен «дельта»-штамм ковида. При этом списать всё на новый штамм однозначно также нельзя, потому что тенденция на омоложение тяжело болеющих наблюдалась и раньше.

Специалисты отмечают, что проблема может заключаться в отсутствии вакцины для детей и в мерах предосторожности, которые предпринимают взрослые — всё это снижает их долю среди тяжелых случаев.

Сможет ли защитить от нового штамма ковида российская вакцина «Спутник V» и её разновидности, пока непонятно, хотя создатели в этом уверены. При этом полноценные исследования, которые должны дать ответ на этот вопрос займут не менее трех недель, заявил CNBC глава Российского фонда прямых инвестиций (дистрибутирует «Спутник») Кирилл Дмитриев.

Он также отметил, что до конца февраля производители смогут выпустить до 100 млн доз новой, ещё не разработанной версии вакцины, если это понадобится. Ранее в РФПИ говорили о нескольких сотнях млн доз в те же сроки.

Напомним, что Центр имени Гамалеи, как Pfizer и Moderna, приступил к разработке новой версии вакцины согласно протоколу безопасности.

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