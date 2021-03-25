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Что известно о новом штамме «омикрон», пополнения в реестре иноагентов и дела по следам пыток: новости к полуночи 26 ноября

Дайджест новостей к окончанию пятницы

Фото: Global Look Press

Канал Gulagu.net пишет, что руководитель саратовской ОТБ-1 ФСИН Павел Гаценко позавчера продал машину, вчера выставил на продажу дом, якобы собираясь бежать. Сегодня его посадили под стражу до 25 января по делу о сексуализированных пытках в пенитенциарном учреждении. 

«Впервые за всю современную историю полковнику ФСИН и начальнику тюремной больницы предъявлено обвинение в организации изнасилований. Такого в истории ещё не было. Будет сидеть и отдаст всё, что нажил за счёт узников этого концлагеря и их родственников»

, – пишет правозащитник Владимир Осечкин в телеграм-канале.

Также под стражу взят подполковник ФСИН Сергей Мальцев по тому же обвинению.

В России за предыдущие сутки выявлено 34 690 случая заражения коронавирусом. Показатель стабильно снижается, но во всем мире нагнетается паника в связи с новым штаммом – «омикрон» (не «ню», как предполагалось сначала), ранее у него было номерное наименование B.1.1.529. 

В ВОЗ уже признали этот штамм наиболее мутировавшим из обнаруженных до сих пор штаммов, а значит он может больше уклоняться от специфического или неспецифического иммунитета. Но это до сих пор не подтверждено исследованиями. Сейчас новую вариацию вируса будут смешивать с сыворотками переболевших и вакцинированных, чтобы установить, насколько вирус живуч по отношению к имеющемуся арсеналу вакцин.

Биолог Ирина Якутенко в телеграм-канале «Безвольные каменщики» опасается, что штамм снова приведёт весь мир к «тяжёлым временам» из-за проблем с доверием к вакцинам:

«Если это окажется так (новый штамм будет устойчив к вакцинам), то нас всех ждут тяжёлые времена: привить всех по второму разу изменёнными прививками, учитывая антивакцинаторские настроения, нереально – не говоря уж о том, что их сначала нужно создать, протестировать, произвести и доставить. А если омикрон окажется ещё и более заразным – об этом, прежде всего, скажут эпидемиологические данные, то не избежать нам новых полноценных локдаунов. Ну и да, удержать вариант в Африке уже не удалось: помимо Гонконга, его обнаружили в Бельгии и Израиле»


Коротко о других новостях:

  • В реестре СМИ-иноагентов появился главред проекта Sota, а также в список самостоятельно внесло себя ООО «Нобелевский призыв»
  • Константина Котова отправили под арест на 9 суток за акцию возле Верховного суда
  • Блогер Дмитрий Ларин уехал из России на Бали. В том числе из-за политической ситуации
  • Большой театр начал выплачивать компенсацию семье погибшего под упавшей декорацией актёра Евгения Кулеша
  • Владимир Путин провёл встречу с президентами Азербайджана и Армении в рамках трёхсторонней рабочей группы по урегулированию военного конфликта на территории Нагорного Карабаха
  • Предварительное заседание по иску Владимира Жириновского к журналисту Ренату Давлетгильдееву назначено на 13 января. Напомним, Давлетгильдеев обвинил в 2018 году политика в сексуальных домогательствах, а теперь лидер ЛДПР хочет взыскать с журналиста 10 миллионов за моральный ущерб
  • Следственный комитет Беларуси объявил в международный розыск кинорежиссёра Вячеслава Сикора, который нелестно высказывался об Александре Лукашенко

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Рубрика: Общество

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