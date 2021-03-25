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Константина Котова арестовали на 9 суток за призывы выйти в защиту «Мемориала»*

Активист был задержан вчера по пути от Верховного суда к станции метро

Фото: Instagram

Константин Котов с супругой Анной Павликовой

Гражданский активист Константин Котов два часа ожидал решения суда по административному делу об организации и участии в несанкционированной акции.

Sota сообщает, что активиста арестовали на девять дней за то, что он призывал в соцсетях выходить к зданию Верховного суда в день заседания по делу о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»*.

Котов был задержан по дороге от здания Верховного суда к станции метрополитена для проверки документов 25 ноября, но в итоге провёл в ОВД ночь до суда.

*ПЦ «Мемориал» признан Минюстом НКО-иностранным агентом

Рубрика: Общество

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