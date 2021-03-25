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Большой театр начал выплаты семье погибшего актёра

Адвокат Андрей Алёшкин продолжает добиваться пожизненной компенсации для матери Евгения Кулеша, на которого упала декорация

Фото: ВКонтакте / Евгений Кулеш

Евгений Кулеш

– Я подтверждаю, что Большой театр начал делать положенные выплаты семье погибшего под упавшей декорацией актёра Евгения Кулеша, – заявил «Собеседнику» адвокат Андрей Алёшкин. – Уже выплачена компенсация на похороны. Понятно, что потерю единственного сына компенсировать невозможно, но… Евгений Сергеевич не успел получить зарплату за сентябрь, поэтому эти деньги были выплачены его матери Светлане Львовне.

В списке выплат ещё моральный ущерб, и пожизненная пенсия для матери, ведь сын был для неё единственной поддержкой.

– В суд мы пока не подавали, надеемся на моральные качества руководства, – объясняет Алёшкин. – Уходить руководству театра на пенсию надо достойно, с выплаченным долгом.

В октябре в «Большом» во время оперы «Садко» погиб артист Евгений Кулеш, на которого упала декорация. Андрей Алёшкин решил добиться справедливости: он требует от руководства «Большого» в лице его директора Владимира Урина пожизненной компенсации для матери погибшего, который прослужил на прославленных подмостках 20 лет. Адвокат считает, что его жизнь оборвалась из-за преступной халатности руководства и персонала театра.

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