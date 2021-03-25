«Когда тебя берут во дворе для допроса, задумываешься»: Блогер Ларин, давший показания по делу Хованского, уехал из России

YouTube-блогер Дмитрий Ларин в выпуске шоу «Люди PRO» сообщил, что переехал на постоянное место жительства на Бали.

Напомним, что Ларин выступал свидетелем по делу блогера Юрия Хованского, подозреваемого в оправдании терроризма. В июне Дмитрия подкараулили во дворе дома, где он снимал квартиру около месяца и нигде не сообщал свой новый адрес, и отвезли в СК для допроса.

При этом Ларин в первую очередь отметил среди причин именно климат – он хотел сменить климат Петербурга на более солнечный. Уже после он называет социальные обстоятельства, которые подтолкнули его к тому, чтобы покинуть Россию:

«Люди становятся все более угрюмые, зажатые. Людям становится страшно. И все чаще и чаще из-за некоторых новостей ты понимаешь, что мы живём в коллективной шизофрении. Многое нельзя, но можно. Разрешено, но не стоит. С кем-то что-то ужасное случилось, но лучше потерплю, подожду»

, – заявил Ларин и отметил, что более тяжёлая в этом смысле ситуация в регионах. После он припомнил вызов на допрос, который состоялся для него очень внезапно:

«Не буду перечислять события, вы все их знаете. Ты, конечно, думаешь, – а не со мной ли [случится в следующий раз подобное]. И, когда тебя берут во дворе и везут в Следственный комитет без повестки, и ты внезапно оказываешься свидетелем по делу, в котором все очень странно и шито белыми нитками, ты задумываешься, чтобы сделать релокейт».

Сегодня же Дмитрий Ларин на своём канале с 2 миллионами подписчиков выложил ролик на 12 минут под названием «Пора валить из России». В нем он уточняет, что не «бежал» из России и запланировано уехал. Сейчас он временно находится в Джакарте.