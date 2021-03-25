Главреда телеграм-канала Sota объявили иностранным агентом

Главный редактор оппозиционного проекта Sota Еланчик Олег Александрович внесёт под 99 номером в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

У телеграм-канала Sota почти 16 тысяч подписчиков.

Кроме того в списке СМИ-иноагентов сегодня оказалось ООО «Нобелевский призыв», созданное журналисткой-иностранным агентом Елизаветой Сурначевой, работавшей в СМИ-иностранном агенте «Настоящее время».