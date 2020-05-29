Алексей Филимонов: Вертинский когда-то был шпаной, но очень хотел стать приличным человеком!
На Первом канале с 29 ноября начинается показ сериала «Вертинский» режиссёра Дуни Смирновой
По уровню, содержательной наполненности и актерскому ансамблю — это большой фильм, биографическая драма, где каждая серия (а их восемь) называется как одна из песен Вертинского и рассказывает о новом повороте его непростой судьбы. Александр Вертинский покинул в 1919 году Россию и вернулся в военном 1943-м в СССР.
Вертинский жил, пел и был популярен в Константинополе, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Харбине, Шанхае и Москве. Его любили прекрасные женщины, ему аплодировали и королевские особы, и воры. Он был человеком уникальным. «Вертинский» - рассказ о том, как певчая птица, артист, неуловимое существо может прожить невероятную жизнь, вызывающую и зависть, и уважение. Первая серия называется «Кокаинетка» и начинает историю знаменитого шансонье с 1915 года, когда Александр Вертинский, начинающий литератор и артист, грезя о славе, перебивался случайными заработками и прожигал молодость в компании друзей.
Идея «Вертинского» родилась буквально ночью, когда Анастасия Вертинская позвонила Константину Эрнсту: «Костя, не хотите ли вы сделать фильм о моем папе? У него была довольно интересная жизнь».
И хотя история Александра Вертинского в сериале охватывает 37 лет (с 1915 до 1952), роль шансонье сыграл только один актер - Алексей Филимонов («Выжившие»). Его партнёршами стали Паулина Андреева, Виктория Исакова, Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Алена Бабенко, Екатерина Вилкова. И, как выяснилось, кастинга на главную роль не было. Авдотья Смирнова изначально была уверена в выборе актера: «Я хотела, чтобы это был Алексей Филимонов. Потому что, с одной стороны, в Алеше и благородство, и тонкость, и изысканность. С другой стороны, его до этого видели только в ролях гопников и бандитов исключительно, как он мне сказал: «Ну вот и придется наконец поработать по профессии. Зачем-то же я учился». Я говорю: «Что ты имеешь в виду?». Он говорит: «Ну как? Они видят во мне иркутского гопника и дают мне роли иркутского гопника. А я же для чего-то вообще-то учился, изображать кого-то еще».
«Вертинский хайпанул!»
Пению Алексей Филимонов тоже учился и все песни Вертинского в сериале (их там десять) исполняет сам.
— Интересно, какая его песня вам самому нравится больше всего? — спросили мы актера.
— «Без женщин». Для того, чтобы понять Вертинского, надо не послушать его песни, а почитать его стихи. Без музыки прочесть – и это просто бомба! Когда вы слушаете песню – мелодию, голос и плюс еще текст, то мозг обрабатывает три информации. А когда вы читаете текст – вы понимаете смысл, который он вкладывает в это. И это реально взрыв.
— Алексей, может быть, вы, играя Вертинского, ощущали родство душ?
— С Вертинским я схож лишь принадлежностью к актерской профессии. Но в остальном мы очень разные: он был очень нежным и чувствительным человеком, я — не такой. И играл я своё ощущение от Вертинского. В глубине души во время съёмок чувствовал, что он меня «поддерживает». Я всегда благодарил его про себя. Я просто чувствовал, что он мне помогает. Я не верю в это во все. Но здесь чувствовал, что он словно мне сказал: «Да, давай, делай».
— И при этом все же как вам удалось так гармонично воплотить образ Вертинского?
— Спасибо за лестную оценку. Знаете, режиссер Авдотья Смирнова мне сразу сказала, что не нужно делать копию Вертинского - нужен образ, который передаст его фактуру. Другими словами, образ, который покажет известного шансонье именно как личность. Он ведь был очень специфический человек со своеобразной пластикой, манерой, голосом. И сейчас его манера не выглядела бы так интересно как тогда - это не для нашего времени.
— Но при этом Вертинский интересен и в сегодняшнем дне, иначе бы не было и сериала... В чем же его магия?
— В верности своему оригинальному стилю. В творчестве он с самого начала использовал какие-то ходы, придумал для себя то, что никто не делал. Стал петь песни, которые в тот момент считались непристойными и безвкусными. Но со временем публика начала понимать насколько это талантливо и интересно и он на этом хайпанул. Как и на своем грассировании, которое в итоге стало его визитной карточкой. Он словно вовремя понял, что на сцене надо делать то, что не делает более никто, и при этом использовал слова и темы, находящие отклик как у босяков, так и у богатеев.
— Кем для вас был Вертинский перед стартом съемок и какая его линия жизни вам абсолютно понятна?
— Понимаете, он же был сиротой, шпаной, воровал в юности, но потом очень хотел стать приличным человеком, и делал все для этого. В итоге и стал таковым, но с сохранением внутреннего хулиганства. В фильме мы покажем его от момента 25-летия и до смерти. Лично мне помогли перевоплотиться грим, костюмы и советы режиссера. И все. Сложно сниматься было только в дни, когда необходимо было сыграть три возраста героя, остальное - все выполнимо. В том числе и вокал, ради него я специально занимался с преподавателем и все партии исполнил сам.
— У вас с Вертинским есть общая любовь — к собакам. В сериале у вас была чудная дружба с французским бульдогом. Вы собачник?
— Со мной снималась просто гениальная собака. Она делала все, что я ей говорил, хотя наше знакомство ограничивалось несколькими днями. И да, я очень люблю собак и совсем скоро обзаведусь питомцем. Жду зимний помет, и это будет бультерьер.