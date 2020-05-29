Алексей Филимонов: Вертинский когда-то был шпаной, но очень хотел стать приличным человеком!

— Интересно, какая его песня вам самому нравится больше всего? — спросили мы актера.

— «Без женщин». Для того, чтобы понять Вертинского, надо не послушать его песни, а почитать его стихи. Без музыки прочесть – и это просто бомба! Когда вы слушаете песню – мелодию, голос и плюс еще текст, то мозг обрабатывает три информации. А когда вы читаете текст – вы понимаете смысл, который он вкладывает в это. И это реально взрыв.

— Алексей, может быть, вы, играя Вертинского, ощущали родство душ?

— С Вертинским я схож лишь принадлежностью к актерской профессии. Но в остальном мы очень разные: он был очень нежным и чувствительным человеком, я — не такой. И играл я своё ощущение от Вертинского. В глубине души во время съёмок чувствовал, что он меня «поддерживает». Я всегда благодарил его про себя. Я просто чувствовал, что он мне помогает. Я не верю в это во все. Но здесь чувствовал, что он словно мне сказал: «Да, давай, делай».

— И при этом все же как вам удалось так гармонично воплотить образ Вертинского?

— Спасибо за лестную оценку. Знаете, режиссер Авдотья Смирнова мне сразу сказала, что не нужно делать копию Вертинского - нужен образ, который передаст его фактуру. Другими словами, образ, который покажет известного шансонье именно как личность. Он ведь был очень специфический человек со своеобразной пластикой, манерой, голосом. И сейчас его манера не выглядела бы так интересно как тогда - это не для нашего времени.

— Но при этом Вертинский интересен и в сегодняшнем дне, иначе бы не было и сериала... В чем же его магия?

— В верности своему оригинальному стилю. В творчестве он с самого начала использовал какие-то ходы, придумал для себя то, что никто не делал. Стал петь песни, которые в тот момент считались непристойными и безвкусными. Но со временем публика начала понимать насколько это талантливо и интересно и он на этом хайпанул. Как и на своем грассировании, которое в итоге стало его визитной карточкой. Он словно вовремя понял, что на сцене надо делать то, что не делает более никто, и при этом использовал слова и темы, находящие отклик как у босяков, так и у богатеев.

— Кем для вас был Вертинский перед стартом съемок и какая его линия жизни вам абсолютно понятна?

— Понимаете, он же был сиротой, шпаной, воровал в юности, но потом очень хотел стать приличным человеком, и делал все для этого. В итоге и стал таковым, но с сохранением внутреннего хулиганства. В фильме мы покажем его от момента 25-летия и до смерти. Лично мне помогли перевоплотиться грим, костюмы и советы режиссера. И все. Сложно сниматься было только в дни, когда необходимо было сыграть три возраста героя, остальное - все выполнимо. В том числе и вокал, ради него я специально занимался с преподавателем и все партии исполнил сам.

— У вас с Вертинским есть общая любовь — к собакам. В сериале у вас была чудная дружба с французским бульдогом. Вы собачник?

— Со мной снималась просто гениальная собака. Она делала все, что я ей говорил, хотя наше знакомство ограничивалось несколькими днями. И да, я очень люблю собак и совсем скоро обзаведусь питомцем. Жду зимний помет, и это будет бультерьер.