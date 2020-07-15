Владимир Познер: «Если на ТВ есть «черные списки», это неправильно»

Телеведущий Владимир Познер в свое время тоже намекал, что некоторых героев он не может пригласить к себе в программу. Хотя в разговоре с «Собеседником» на данную тему чуть поправляет.

- Во-первых, я говорил, что в советское время меня не выпускали на экраны. А про «черные списки» я не говорил и не думаю, чтобы они существовали, - комментирует Владимир Владимирович. - А во-вторых, я не работаю на Первом канале, он просто покупает программу, которую я делаю. И какие там порядки, есть ли лица, которых там не желают видеть, не знаю.

- Но вам же запрещали, например, приглашать Алексея Навального…

- Я говорил совсем другое: что Навального пригласить на федеральные каналы никто не может. Знаете, так всюду устроено, и в Америке, где я работал, тоже, - руководитель телеканала, скажем, не хочет кого-то приглашать, и не приглашает. Но я это никак не отношу к Гоше Куценко. Понятия не имею, почему он так высказался. А, вообще, конечно, если такие списки и есть, то это неправильно.