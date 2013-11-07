Атеист, осуждённый за видео с монашкой, прокомментировал первый в России реальный срок за оскорбление чувств верующих

- Как вы считаете, насколько справедливо решение суда по делу блогеров Анастасии Чистовой и Руслану Бобиеву?

- Ещё в то время, когда информация о законопроекте против «оскорбления чувств верующих» попала в СМИ, было понятно, что никакой справедливости в этой правовой норме нет и быть не может.

- На ваш взгляд, должно ли остаться наказание за оскорбление чувств верующих в каком-либо из кодексов РФ федерального значения?

- Я не буду здесь повторять всевозможные доводы и каверзные вопросы, которые возникали у населения по этому поводу. Скажу лишь как юрист: законодательства, действовавшего до принятия Федерального закона от 29 июня 2013 г. N 136-ФЗ, более чем достаточно, чтобы обеспечить защиту прав граждан по признаку их религиозной принадлежности.

Есть законодательство о борьбе с экстремизмом, есть религиозная ненависть как отягчающее обстоятельство в Уголовном кодексе и целый ряд статей УК, специально посвящённых этому, есть, наконец , Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях». Считать, что этого недостаточно, может только какой-нибудь правоприменитель, сетующий, что не получается «натянуть на статью» очередную скандальную историю.

Конечно, не в справедливости смысл этого закона, а совсем в другом: в демонстрации властью поддержки и укреплении позиций религии как идеологического инструмента своего господства. Поэтому и от приговоров по статье 148 УК никакой справедливости ждать не стоит.

Впрочем, похоже, что государству важно не просто применять этот закон, но и создать по нему прецеденты с реальными сроками. Иначе нельзя объяснить тот факт, что в качестве «козлов отпущения» используют деяния, с трудом подпадающие под состав статьи.

Напомню, что одним из квалифицирующих элементов состава в ст. 148 является цель - оскорбление религиозных чувств верующих. Это значит - в суде должен быть установлен и доказан факт того, что преступник действовал именно с этой целью. Если же исходить из информации, имеющейся в СМИ, в деле Чистовой и Бобиева, как и в деле Волковой, и в деле Богдановой, цель, скорее всего, была совсем другой - желание через скандал повысить популярность своего интернет-ресурса (в просторечии «хайп»).

Убираем из этого состава цель - и что остаётся? Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, т.е. мелкое хулиганство.

Воздержусь от оценки того, есть ли это в действиях Чистовой и Бобиева. То общество, которое я наблюдаю в Интернете, высказывает очень разное отношение. В данной ситуации подливает масла в огонь то, что многие увидели символизм в национальной принадлежности участников этой фотосессии.