Атеист, осуждённый за видео с монашкой, прокомментировал первый в России реальный срок за оскорбление чувств верующих
Тюменец Андрей Кораблёв уверен, что никакой справедливости в этой правовой норме быть не может
На прошлой неделе в России впервые вынесен обвинительный приговор с реальным сроком по статье об оскорблении религиозных чувств верующих. Блогер Руслан Бобиев и его подруга проведут в колониях общего режима десять месяцев за неприличное фото на фоне Храма Василия Блаженного.
«Собеседник» уже писал о кампании сообщества «Агнец» #ХристианеПротив148. Верующие высказались против реальных сроков за глупые шутки и похабные фотографии. Теперь же мы решили обратиться за комментарием по ситуации к атеисту Андрею Кораблёву, который ещё в 2013 году был условно осуждён по заявлениям религиозной общественности.
Вместе с единомышленниками Андрей участвовал в Тюмени в акциях так называемых безбожников, поддерживал антиклерикальные позиции. Но поводом для уголовного преследования стал не сам атеизм, а 40-секундное эротическое видео на его странице, где актриса в образе монашки участвовала в половом акте.
В итоге силами прорелигиозных организаций Кораблёв получил условный срок два года по статье о публичной демонстрации порнографических материалов в сети.
- Как вы считаете, насколько справедливо решение суда по делу блогеров Анастасии Чистовой и Руслану Бобиеву?
- Ещё в то время, когда информация о законопроекте против «оскорбления чувств верующих» попала в СМИ, было понятно, что никакой справедливости в этой правовой норме нет и быть не может.
- На ваш взгляд, должно ли остаться наказание за оскорбление чувств верующих в каком-либо из кодексов РФ федерального значения?
- Я не буду здесь повторять всевозможные доводы и каверзные вопросы, которые возникали у населения по этому поводу. Скажу лишь как юрист: законодательства, действовавшего до принятия Федерального закона от 29 июня 2013 г. N 136-ФЗ, более чем достаточно, чтобы обеспечить защиту прав граждан по признаку их религиозной принадлежности.
Есть законодательство о борьбе с экстремизмом, есть религиозная ненависть как отягчающее обстоятельство в Уголовном кодексе и целый ряд статей УК, специально посвящённых этому, есть, наконец , Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях». Считать, что этого недостаточно, может только какой-нибудь правоприменитель, сетующий, что не получается «натянуть на статью» очередную скандальную историю.
Конечно, не в справедливости смысл этого закона, а совсем в другом: в демонстрации властью поддержки и укреплении позиций религии как идеологического инструмента своего господства. Поэтому и от приговоров по статье 148 УК никакой справедливости ждать не стоит.
Впрочем, похоже, что государству важно не просто применять этот закон, но и создать по нему прецеденты с реальными сроками. Иначе нельзя объяснить тот факт, что в качестве «козлов отпущения» используют деяния, с трудом подпадающие под состав статьи.
Напомню, что одним из квалифицирующих элементов состава в ст. 148 является цель - оскорбление религиозных чувств верующих. Это значит - в суде должен быть установлен и доказан факт того, что преступник действовал именно с этой целью. Если же исходить из информации, имеющейся в СМИ, в деле Чистовой и Бобиева, как и в деле Волковой, и в деле Богдановой, цель, скорее всего, была совсем другой - желание через скандал повысить популярность своего интернет-ресурса (в просторечии «хайп»).
Убираем из этого состава цель - и что остаётся? Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, т.е. мелкое хулиганство.
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Воздержусь от оценки того, есть ли это в действиях Чистовой и Бобиева. То общество, которое я наблюдаю в Интернете, высказывает очень разное отношение. В данной ситуации подливает масла в огонь то, что многие увидели символизм в национальной принадлежности участников этой фотосессии.