Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 20:51

Атеист, осуждённый за видео с монашкой, прокомментировал первый в России реальный срок за оскорбление чувств верующих

Тюменец Андрей Кораблёв уверен, что никакой справедливости в этой правовой норме быть не может

Фото: пресс-служба Тверского суда, Instagram Руслана Бобиева

На прошлой неделе в России впервые вынесен обвинительный приговор с реальным сроком по статье об оскорблении религиозных чувств верующих. Блогер Руслан Бобиев и его подруга проведут в колониях общего режима десять месяцев за неприличное фото на фоне Храма Василия Блаженного.

«Собеседник» уже писал о кампании сообщества «Агнец» #ХристианеПротив148. Верующие высказались против реальных сроков за глупые шутки и похабные фотографии. Теперь же мы решили обратиться за комментарием по ситуации к атеисту Андрею Кораблёву, который ещё в 2013 году был условно осуждён по заявлениям религиозной общественности.

Вместе с единомышленниками Андрей участвовал в Тюмени в акциях так называемых безбожников, поддерживал антиклерикальные позиции. Но поводом для уголовного преследования стал не сам атеизм, а 40-секундное эротическое видео на его странице, где актриса в образе монашки участвовала в половом акте. 

В итоге силами прорелигиозных организаций Кораблёв получил условный срок два года по статье о публичной демонстрации порнографических материалов в сети.

Фото: личный архив Андрея Кораблева

- Как вы считаете, насколько справедливо решение суда по делу блогеров Анастасии Чистовой и Руслану Бобиеву?

- Ещё в то время, когда информация о законопроекте против «оскорбления чувств верующих» попала в СМИ, было понятно, что никакой справедливости в этой правовой норме нет и быть не может. 

- На ваш взгляд, должно ли остаться наказание за оскорбление чувств верующих в каком-либо из кодексов РФ федерального значения?

- Я не буду здесь повторять всевозможные доводы и каверзные вопросы, которые возникали у населения по этому поводу. Скажу лишь как юрист: законодательства, действовавшего до принятия Федерального закона от 29 июня 2013 г. N 136-ФЗ, более чем достаточно, чтобы обеспечить защиту прав граждан по признаку их религиозной принадлежности.

Есть законодательство о борьбе с экстремизмом, есть религиозная ненависть как отягчающее обстоятельство в Уголовном кодексе и целый ряд статей УК, специально посвящённых этому, есть, наконец , Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях». Считать, что этого недостаточно, может только какой-нибудь правоприменитель, сетующий, что не получается «натянуть на статью» очередную скандальную историю.

Конечно, не в справедливости смысл этого закона, а совсем в другом: в демонстрации властью поддержки и укреплении позиций религии как идеологического инструмента своего господства. Поэтому и от приговоров по статье 148 УК никакой справедливости ждать не стоит.

Впрочем, похоже, что государству важно не просто применять этот закон, но и создать по нему прецеденты с реальными сроками. Иначе нельзя объяснить тот факт, что в качестве «козлов отпущения» используют деяния, с трудом подпадающие под состав статьи. 

Напомню, что одним из квалифицирующих элементов состава в ст. 148 является цель - оскорбление религиозных чувств верующих. Это значит - в суде должен быть установлен и доказан факт того, что преступник действовал именно с этой целью. Если же исходить из информации, имеющейся в СМИ, в деле Чистовой и Бобиева, как и в деле Волковой, и в деле Богдановой, цель, скорее всего, была совсем другой - желание через скандал повысить популярность своего интернет-ресурса (в просторечии «хайп»).

Убираем из этого состава цель - и что остаётся? Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, т.е. мелкое хулиганство.

Воздержусь от оценки того, есть ли это в действиях Чистовой и Бобиева. То общество, которое я наблюдаю в Интернете, высказывает очень разное отношение. В данной ситуации подливает масла в огонь то, что многие увидели символизм в национальной принадлежности участников этой фотосессии.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 51 минуту назад

Анатолий Вассерман: «За умного человека и проголосовать не грех»

Общество 40 минут назад

«Путин сдержит слово – или рубить уже будет нечего, или лес будет бесследно «сгорать»

Общество 47 минут назад

«Такое чувство, что война не с ковидом, а с малым бизнесом»: в сети разнесли слова Пескова про продление «нерабочих дней»

Политика 51 минуту назад

Анатолий Вассерман: «За умного человека и проголосовать не грех»

Общество 1 час назад

Прогноз погоды на ноябрь от Романа Вильфанда. Видео

Общество 1 час назад

«Воняет жутко». Все обсуждают московский туман и теории его искусственного происхождения

Общество 2 часа назад

Вечер имени Юрия Норштейна в Москве: фоторепортаж "Собеседника" из столичного тумана

Политика 2 часа назад

«Я пойду своим путём»: в Госдуме несогласного с бюджетом единоросса выгоняют из партии

Общество 2 часа назад

Роман Вильфанд: «Ноябрь до конца первой декады будет нас удивлять теплом»

Общество 3 часа назад

Как не стать жертвой воровок во время переписи: лжесотрудницы Росстата обокрали трёх пенсионерок

Без рубрики 4 часа назад

Авария с участием маршрутки

Политика 4 часа назад

Сергей Фургал собирает деньги на адвокатов

Общество 4 часа назад

Как не нарваться на отель, как в Хургаде, где произошло массовое отравление

Общество 5 часов назад

Корреспондент «Собеседника» узнал о своей «вакцинации». На самом деле он её не проходил

Общество 6 часов назад

В России предложили ужесточить ограничения для не привитых от COVID-19

Общество 6 часов назад

«Радиационный» туман в Москве стал самым сильным и продолжительным за 12 лет

Общество 8 часов назад

«Наслаждаюсь и страдаю»: Наталья Поклонская учится играть на гитаре и готовится к отъезду в Кабо-Верде

Общество 8 часов назад

Следствие добавило новый эпизод к делу о госизмене журналисту Ивану Сафронову

Общество 9 часов назад

Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней из-за коронавируса после 7 ноября

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика