Песков поставил оскорбление чувств верующих в один ряд с убийством

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песко прокомментировал дискуссию и серию терактов вокруг нашумевших карикатур Шарли Эбдо на пророка Мухаммеда. Из его слов следует, что Россия воспринимает это как оскорбление чувств верующих, что Кремль считает столь же недопустимым, как и убийства.

«Оскорблять чувства верующих недопустимо, и одновременно недопустимо убивать людей. И то, и другое недопустимо абсолютно», — приводит его слова РИА Новости.

Он также заявил, что в России существование подобного Шарли Эбдо издания «абсолютно невозможно, в том числе и с учетом нашего действующего законодательства».

При этом теракт в Ницце, который произошел сегодня, он назвал «абсолютно ужасающей трагедией», передает ТАСС.