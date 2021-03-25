Оголение груди на Красной площади – неуважение к обществу: звезде OnlyFans грозит срок

Против актрисы видео для взрослых, работающей в OnlyFans под ником Lola Bunny возбуждено уголовное дело. Ранее 22-летняя москвичка Лолита Богданова сняла ролик, в котором оголяет грудь на Красной площади, поодаль от храма Василия Блаженного.

Уголовное разбирательство начал Мещанский межрайонный следственный отдел, передает ТАСС. Дело возбуждено по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных с целью оскорбления чувств верующих.

Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде. По инкриминируемой статье ей грозит до года лишения свободы.

На Instagram девушки активно начали жаловаться оскорбленные пользователи. Сама она извинилась перед всеми, чьи чувства этот ролик задел. Она уточнила, что видео снималось два-три года назад и изначально не предназначалось для публикации.