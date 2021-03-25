«Бог поругаем не бывает»: в Твиттере запустили кампанию верующих против закона об оскорблении их чувств
Идея тега #ХристианеПротив148 пришла активистам христианской фракции Молодёжного Гражданского Общества
Молодёжный христианский информационный проект «Агнец» объявил в своём твиттер-аккаунте кампанию против уголовной статьи об оскорблении чувств верующих.
Причиной для флешмоба в соцсетях стал тот факт, что в России впервые дали реальные сроки по статье об оскорблении чувств верующих. Блогер Руслан Бобиев и его подруга, снявшиеся в неприличной позе на фоне Храма Василия Блаженного, отправились в колонии общего режима на десять месяцев.
«Мы не одобряем такие шутки, однако аресты за фото мы не одобряем ещё больше. Низкосортный юмор и неразумность не должны влечь за собой государственное насилие. По нашему мнению, 148 статья об оскорблении чувств верующих не оказывает поддержку религиозным людям, а используется для показательных репрессий. Мы убеждены, что среди христиан множество тех, кто не поддерживает подобные меры ради абстрактной защиты их чувств»
, – пишут авторы проекта «Агнец». «Бог поругаем не бывает», – обращаются религиозные активисты к цитате апостола Павла.
Проект «Агнец» создан на базе христианской фракции движения «Молодёжное Гражданское общество».
В соцсетях некоторые верующие уже выступают против реальных сроков за фото на фоне храма:
чувства этих верующих оскорблены?#ХристианеПротив148 https://t.co/0qQeKoGHMC pic.twitter.com/qzDQI3S0JE— великая русская женщина надя ева (@nadyaevangelion) October 30, 2021
Чувства верующего сильнее любой глупой шутки или фотографии. #ХристианеПротив148— Vahan Zalinyan (@v_zalin) October 30, 2021
Я православная христианка, выросла в благочестивой семье. Вера для меня приобрела особенно важное значение последние три-четыре года. Мои чувства как верующей не нуждаются в защите от государства, которое ежедневно перемалывает людей. #ХристианеПротив148 https://t.co/iX4XS5eCWs— Енот. Да, та самая ✧ 👾 (@ToT_EHOT_) October 30, 2021
В данном случае (фотосессия) были затронуты лишь личные отношения человека и Бога. Никто другой, ни судьи, ни верующие, ни церкви, ни государства не вправе преследовать за это человека. Они просто не являются стороной процесса. #ХристианеПротив148— тёмка (@kootiq) October 31, 2021