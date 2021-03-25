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«Бог поругаем не бывает»: в Твиттере запустили кампанию верующих против закона об оскорблении их чувств

Идея тега #ХристианеПротив148 пришла активистам христианской фракции Молодёжного Гражданского Общества

Фото: Instagram Руслана Бобиева

Молодёжный христианский информационный проект «Агнец» объявил в своём твиттер-аккаунте кампанию против уголовной статьи об оскорблении чувств верующих.

Причиной для флешмоба в соцсетях стал тот факт, что в России впервые дали реальные сроки по статье об оскорблении чувств верующих. Блогер Руслан Бобиев и его подруга, снявшиеся в неприличной позе на фоне Храма Василия Блаженного, отправились в колонии общего режима на десять месяцев.

«Мы не одобряем такие шутки, однако аресты за фото мы не одобряем ещё больше. Низкосортный юмор и неразумность не должны влечь за собой государственное насилие. По нашему мнению, 148 статья об оскорблении чувств верующих не оказывает поддержку религиозным людям, а используется для показательных репрессий. Мы убеждены, что среди христиан множество тех, кто не поддерживает подобные меры ради абстрактной защиты их чувств»

, – пишут авторы проекта «Агнец». «Бог поругаем не бывает», – обращаются религиозные активисты к цитате апостола Павла.

Проект «Агнец» создан на базе христианской фракции движения «Молодёжное Гражданское общество».

В соцсетях некоторые верующие уже выступают против реальных сроков за фото на фоне храма:

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