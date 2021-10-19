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«Свободный» Навальный, обыски у родственников Дерипаски и выздоровление Гузеевой: новости к вечеру 19 октября

Дайджест событий к окончанию вторника

Фото: Instagram Алексея Навального и Ларисы Гузеевой

Российский миллиардер Михаил Гуцериев подал иск в суд Евросоюза, требуя изъять его имя из санкционного списка. Летом предприниматель оказался там из-за нарушения прав человека в Беларуси. В ЕС признали, что у Гуцериева есть интересы на энергетическом, грунтовом производстве и в гостиничном бизнесе Беларуси. При этом Гуцериев и президент Лукашенко являются давними друзьями.

Представительница другого российского предпринимателя Олега Дерипаски Лариса Беляева подтвердила, что в Вашингтоне сотрудники ФБР проводят обыски в доме, принадлежащем родственникам бизнесмена. «Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идёт речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является», – уточнила Лариса Беляева в комментарии Znak.com.

Ожидаемо вслед за чередой антирекордов по количеству заболевших и умерших от коронавируса вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России «нерабочие дни». Политолог Екатерина Шульман отметила, что государственные деятели почему-то не учатся на ошибках предыдущих волн. Локдаун, введённый на неделю вряд ли поможет спасти страну от пандемийного давления, но дестабилизирует ситуацию в остальных сферах.

Москва тем временем вводит новые ковид-ограничения на ближайшие четыре месяца. С 25 октября пенсионеров переведут на «домашний режим», 30% офисных сотрудников отправятся на удалёнку, а 80% обслуживающего персонала должны будут сделать первую инъекцию вакцины от ковида до 1 декабря. Все ограничения не будут касаться привитых и переболевших за последние полгода.

Политик Алексей Навальный опубликовал Инстаграме пост, в котором выложил характеристику, выданную ему тюремным психологом:

«Раскованный, свободен в самоутверждение, стремится к независимости, умеет корректировать своё поведение в зависимости от изменений внешних обстоятельств, ожидает поддержки и покровительства, внимания, нуждается в помощи, ему свойственна естественность, поскольку свои глобальные планы он не может реализовывать один, ему нужны массы, а для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, чтобы убедить их идти к заветной цели, с ними надо говорить, общаться, быть понятным и искренним»

Навальный назвал это инструкцией по построению «Прекрасной России будущего».

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  • Григорий Явлинский обнародовал «чёрный список» сторонников «Умного голосования»
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Рубрика: Общество

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