Сын Мавроди после его смерти сбежал в Таиланд и уверовал в бога

Сын великого махинатора дал интервью Дмитрию Гордону. Рассказал, как помогал отцу строить финансовую пирамиду и как после смерти уверовал в бога и даже сделал себе на руке татуировку с ликом Иисуса Христа.

Однако любовь к деньгам после трагической смерти основателя МММ у парня не прошла, и он продолжил дело отца. Занялся торговлей на бирже, создал свою криптовалюту...

Максим не скрывает: то, чем он занимается, это мыльный пузырь. Но только так сейчас можно делать большие деньги.

Так же как и отец, молодой человек набирает под своё крыло алчных любителей быстрых денег: в его Инстаграме 3,5 млн подписчиков.