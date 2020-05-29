Сын Мавроди после его смерти сбежал в Таиланд и уверовал в бога
26-летний Максим Мернес продолжил дело отца-авантюриста и тоже занялся финансовыми пирамидами
Сын великого махинатора дал интервью Дмитрию Гордону. Рассказал, как помогал отцу строить финансовую пирамиду и как после смерти уверовал в бога и даже сделал себе на руке татуировку с ликом Иисуса Христа.
Однако любовь к деньгам после трагической смерти основателя МММ у парня не прошла, и он продолжил дело отца. Занялся торговлей на бирже, создал свою криптовалюту...
Максим не скрывает: то, чем он занимается, это мыльный пузырь. Но только так сейчас можно делать большие деньги.
Так же как и отец, молодой человек набирает под своё крыло алчных любителей быстрых денег: в его Инстаграме 3,5 млн подписчиков.
Также Максим рассказал, что богатым себя не считает. Сейчас они с женой живут в Таиланде (он сбежал из России из-за преследований обманутых вкладчиков МММ), а на его счету около 10 млн долларов. Да и часы Rolex у него недорогие - всего 50 000 долларов.
Рассказал, как в 21 год за долги отца его 8 часов держали в заложниках с мешком на голове. Но несмотря на это, он считает папу великим человеком, который пытался поднять Россию с колен. Да и охоту заниматься финансами у него такие происшествия не отбили.
В заключение интервью Мавроди-младший красноречиво спел песню "Все идёт по плану" и намекнул, что его дела идут в гору.