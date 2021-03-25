Станислав Белковский: Зачем на самом деле приезжала Виктория Нуланд
Чем так важен был визит замгоссекретаря США, что ради него стороны пошли на взаимные уступки? «Собеседник» расспросил политолога Станислава Белковского.
– Что такого уж срочного было в визите Нуланд, что США сами запросили встречи и даже пошли на уступки по поводу виз нашим дипломатам?
– Все это происходит в развитие весенней встречи Путина и Байдена, где было обозначено, что США не будут прилагать усилий к смене власти в России. Байден не является жёстким антипутинистом. Он будет искать многочисленные точки и пространства для компромисса с Кремлем в расчёте на то, что технологическое и интеллектуальное лидерство США все равно не позволят России создать Америке существенные проблемы в среднесрочной и долгосрочной перспективах, а в краткосрочной – здесь и сейчас – есть вопросы, которые нуждаются в решении, которые представляют для США значительный интерес, и где обойтись без России нельзя. А украинская тематика, безусловно, является таковой.
Кроме того, с Нуланд обсуждены и вопросы о восстановлении работы диппредставительств обеих стран.
– Но при этом уколы продолжаются: так, ЕС сделал резкие заявления после того, как Путин пообещал не бросить Европу без газа...
– Ничего качественно нового не происходит. И США, и ЕС с 2014-го неизменно требуют от России признать ответственность за катастрофу малазийского Боинга, а Россия так же последовательно и принципиально делать этого не собирается. Здесь повода для компромисса нет.
В области газа есть – Путин же и сам показал, что он заинтересован в примирении на этом фронте. Но это абсолютно не меняет стратегию Европы, которая еще раз была обозначена на недавнем саммите ЕС по Западным Балканам в Любляне: будем продолжать по максимуму инвестировать в возобновляемую энергетику, включая водородную и тем самым в дальнейшее снижение зависимости от углеводородов вообще и от российских в частности.
И Европа, и Америка убеждены, что санкционный режим, который введён против России с 2014-го, в долгосрочной перспективе эффективен.
– То есть потепления, несмотря на разные заявления такого рода, не наблюдается?
– Оно есть – в том смысле, что никто уже не хочет открытой войны с Россией. И дальнейшего ухудшения отношений не будет.