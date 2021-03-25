Станислав Белковский: Зачем на самом деле приезжала Виктория Нуланд

– Что такого уж срочного было в визите Нуланд, что США сами запросили встречи и даже пошли на уступки по поводу виз нашим дипломатам?

– Все это происходит в развитие весенней встречи Путина и Байдена, где было обозначено, что США не будут прилагать усилий к смене власти в России. Байден не является жёстким антипутинистом. Он будет искать многочисленные точки и пространства для компромисса с Кремлем в расчёте на то, что технологическое и интеллектуальное лидерство США все равно не позволят России создать Америке существенные проблемы в среднесрочной и долгосрочной перспективах, а в краткосрочной – здесь и сейчас – есть вопросы, которые нуждаются в решении, которые представляют для США значительный интерес, и где обойтись без России нельзя. А украинская тематика, безусловно, является таковой.

Кроме того, с Нуланд обсуждены и вопросы о восстановлении работы диппредставительств обеих стран.