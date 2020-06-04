«Собянина не слышно, а Путин как-то не в курсе происходящего»: Политолог оценила новые «нерабочие дни»

Политолог Татьяна Становая обратила внимание на саму форму, в которой обществу было представлено предложение устроить в России ещё одну нерабочую неделю. Для этого был созван президиум Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, однако управлявшего ранее этой повесткой мэра Москвы Сергея Собянина на нем было «не слышно».

«Можно сказать, что [премьер-министр Михаил] Мишустин уже не тот, что полтора года назад, заматерел, освоился, никакого "двоевластия" уже не допускает», — полагает Становая.

К тому же, неясна в этом в этом процессе роль президента Владимира Путина, который, кажется, находится вне эпидемиологической повестки и правительство вынуждено просить его о введении локдауна:

«В прошлом году Путин объявил о нерабочих днях во время обращения к нации. А тут понадобилось (...) апеллировать к Путину и просить о помощи. Понятно, что нужен Указ. Но это создает впечатление, что Путин как-то не в курсе происходящего и вот его бояре челом бьют, не зная как жить дальше».

Само же решение в очередной раз ввести не полноценный карантин, при котором власти по закону должны нести материальную ответственность, а режим «нерабочих дней» Становая считает желанием переложить ответственность на предпринимателей: «Государство отпускает народ домой, а предприятия вынуждены нести потери. Крупные выживут, а мелких не жалко. Ну а кому надо сделают исключения». То же самое, напоминает политолог, происходило и весной 2020 года.