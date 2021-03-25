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«Зарплату за эти дни тоже Голикова начислит?» Россияне отреагировали на предложение властей о нерабочей неделе

Татьяна Голикова предложила объявить 30 октября – 7 ноября нерабочими днями из-за ситуации с коронавирусом

Фото: Pixabay

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить период с 30 октября по 7 ноября выходными днями из-за ситуации с коронавирусом, ее инициативу уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. 

По словам Голиковой, в отдельных регионах ввести нерабочие дни необходимо уже с 23 октября.

Россияне же идею таких выходных не оценили и возмутились в социальных сетях тем, что правительство говорит о победе над коронавирусом и устойчивой обстановке, а затем вводит очередной локдаун. 

«Опять на те же грабли: почему после объективно проваленной прививочной компании до сих пор комментируют и строят из себя экспертов абсолютно некомпетентные люди, даже не медики!»;

«А люди без денег как дома сидеть будут?»;

«Зарплату за эти дни тоже Голикова начислит из своих доходов?»;

«Отличная идея! Осталось разобраться для кого ее вводить, потому что частный бизнес в любом случае будет работать!»;

«Это ж опять две недели все будут по гостям и дачам ходить, что несомненно даст повод к резкому снижению заболеваемости, браво»;

«Нерабочую или неоплачиваемую? Разница есть»; 

«Люди, стоящие у власти не могу признавать свои ошибки, ибо это неизбежно повлечет за собой подрыв авторитета и доверия»;

«Если компенсируют зарплату всем моим сотрудникам и упущенную выгоду то ок. Но этого не будет»;

«"Не будет локдауна" – говорили они...»;

«Вакцинируйтесь и не жалуйтесь, иначе такое будет происходить постоянно. Локдаун похоже неизбежен», – отмечают россияне. 

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