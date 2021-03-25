«Чем нам теперь поможет локдаун?» Шульман высказалась о предложении Голиковой

Сегодняшнее консенсусное решение правительства о введении недельного карантина (а в семи регионах — двухнедельного), принятое с подачи вице-премьера Татьяны Голиковой, кажется странным для нынешнего этапа пандемии, когда каждый день ставятся новые рекорды по смертности и заболеваемости, считает политолог Екатерина Шульман. Она уверена, что это лишь в очередной раз демонстрирует неспособность бюрократического аппарата заниматься полноценным «политическим управлением» процессом.

«При такой распространенности заражения чем нам теперь поможет локдаун? Тем паче сроком на неделю, что меньше среднего периода болезни? — не понимает Шульман логику кабмина. — Идея карантинов ведь в том, чтобы все зараженные переболели (или умерли), не заразив новых».

Объяснение происходящему политолог видит в несогласованности действий различных элементов политической системы. Она отмечает, что каждый из её акторов принимает те решения, которые соответствуют целям, стоящим конкретно перед ним, а не общим интересам системы. В такой ситуации чиновники делают то, что умеют: «Сведение такого рода реакций к единому целеполаганию называется, собственно, политическим руководством или политическим управлением, но у нас давно забыли, что это такое», — констатирует Шульман.