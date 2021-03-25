В Организации по запрещению химического оружия ответили на вопросы России об отравлении Навального

В начале октября 45 стран-участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направили России ряд вопросов об отравлении Алексея Навального. Кроме, как утверждал российский представитель, «исчерпывающих, достойных и выверенных с юридической точки зрения» ответов, в ОЗХО были направлены вопросы от России. Во вторник, 19 октября, на сайте организации появилось ответное заявление представительств Германии, Великобритании, Франции и Швеции.

Страны утверждают, что Россия не ответила на поставленные перед ней вопросы в отведенный для этого десятидневный срок, а информация, которую передали её представители, была недостаточной.

Германия заявила, что «категорически отвергает абсолютно необоснованные обвинения» России в адрес других стран-членов ОЗХО и самой организации. ФРГ считает, что таким образом Москва пытается подорвать доверие к предоставленной ими информации по этому делу. Представительство Великобритании считает, что Россия озвученными обвинениями пытается «уклониться от ответственности за покушение на Навального с применением химического оружия».

Отвечая на вопросы по существу, Швеция переадресовала вопросы о формуле найденного в образцах Навального яда Германии, а Лондон заявил о безоговорочном доверии ФРГ в вопросе работы с вещдоками, выводам, которые были сделаны Германией на основе их анализа и ответам, которые немецкие власти предоставили российской стороне ранее. Власти ФРГ, в свою очередь, считают необоснованными упреки России, утверждающей, что немецкие правоохранители не ответили на запросы РФ — эти ответы были предоставлены, заверили национальные представители.

Кроме того, Британия ответила на вопрос о роли соратницы Навального Марии Певчих в этой истории, отправив читать публикации в СМИ, где она, по их заверениям, достоверно изложена.

Германия также ответила на инсинуации России о манипуляциях с Навальным в самолете, который перевозил его из Омска, указав на то, что этой операцией занимался частный медицинский борт и представителей ФРГ на нем не было.