Москва отрицает причастность к отравлению Скрипалей и Навального «Новичком»

Заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Кремль отвергает заявления США, Великобритании и других стран по поводу причастности России к применению отравляющего вещества «Новичок». Об этом он сообщил, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи, передает ТАСС.

«Мы категорически отвергаем заявления Великобритании, США, Польши и Эстонии по поводу якобы причастности России к применению веществ нервно-паралитического действия, именуемых на Западе "Новичками"», – сказал Воронцов.

Он считает, что дела Скрипалей и Навального «шиты белыми нитками» и необходимы для оказания на Россию политического и экономического давления.

По словам представителя МИД РФ, Лондон по-прежнему отказывается от обсуждения и совместного расследования происшествия в Солсбери, а восемь обращений Генпрокуратуры РФ в адрес Федерального ведомства юстиции ФРГ также остаются без единого содержательного ответа.

«Мы решительно настроены на установление истины в обоих инцидентах. Подтверждаем готовность к предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов, – заявил дипломат. – Будем продолжать требовать от властей Великобритании и Германии исчерпывающей официальной информации, а также выполнения своих международно-правовых обязательств, в том числе по Конвенции о запрещении химического оружия», – отметил дипломат.

Ранее США и еще 44 государства передали России в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вопросы, касающиеся дела Алексея Навального и применения химоружия. Россию призвали разъяснить международному сообществу, что она сделала и делает для обеспечения того, чтобы химическое оружие с территории РФ больше не применялось.