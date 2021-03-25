Главное к 6 октября: Запад требует отчета по «Новичку», Байдена просят выслать россиян, КП закрывают в Беларуси

Соединенные Штаты и еще 44 государства передали России в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вопросы, касающиеся дела Алексея Навального, сообщили в Госдепартаменте США.

В сообщении говорится, что любое применение химического оружия неприемлемо, и любой, кто к нему прибегает, должен быть привлечен к ответственности. Там также сказано, что США пришли к выводу о том, что агенты ФСБ отравили Навального, используя вещество «Новичок», которое разрабатывает Россия.

США призывают Россию разъяснить международному сообществу, что она сделала и делает для обеспечения того, чтобы химическое оружие с территории РФ больше не применялось. Конвенция требует подготовки ответов в течение 10 дней,

Несколько американских сенаторов обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой выслать 300 российских дипломатов. Об этом говорится в письме республиканца Марко Рубио, передает РИА Новости. Сенаторы считают, что принятые Россией меры по отношению к посольству США угрожают нацбезопасности и существенно влияют на работу миссии. В письме также утверждается, что по всей территории Штатов разбросаны более 400 российских дипломатов, в то время как их присутствие ограничено примерно ста представителями. Авторы назвали это недопустимым и призывали главу государства и его команду обеспечить посольство в Москве новыми кадрами. При этом в российском МИД заявили, что у них нет такого количества дипломатов в Вашингтоне.

В российском МИДе может появиться новый департамент по международному сотрудничеству, который займется разработкой стратегии и координацией действий России в области так называемой мягкой силы. Согласно проекту, структура может появиться после 1 января 2022 года, а ее штат составит 35 сотрудников. В пояснительной записке сказано, что в компетенцию нового подразделения войдут вопросы проведения единой госполитики в области многостороннего гуманитарного сотрудничества, обеспечения гуманитарного влияния, продвижения позиций русского языка за рубежом, развития образовательных обменов, налаживания спортивного межгосударственного взаимодействия.

«Комсомольская правда» сообщила о закрытии своего представительства в Минске, об этом говорится на сайте издания.

«Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, «Комсомольская правда» приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО «БелКП-ПРЕСС». Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП», – говорится в сообщении.

Ранее власти Беларуси заблокировали сайт белорусской редакции «Комсомольской правды», а также задержали ее корреспондента Геннадия Можейко.

Сегодня по всей стране проходит плановая проверка систем оповещения населения. Как говорится на сайте МЧС России, с 10.40 во всех городах страны произойдет подача сигнала «Внимание всем», будут запущены электросирены и громкоговорители, аналогичная информация поступит в теле- и радиоэфиры.

Как отмечают в МЧС, целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.