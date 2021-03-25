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Движение по борьбе с современным рабством в России могут признать иноагентом

В Генпрокуратуру направлено обращение с просьбой проверить «Альтернативу». Ранее руководитель движения участвовал в выборах в Госдуму VIII созыва

Фото: скриншот c видео YouTube-канала «Народ ТВ»

Создатель движения «Альтернатива» Олег Мельников

Движение «Альтернатива» сообщило, что в отношении них в ближайшее время пройдет проверка на предмет получения статуса иностранного агента. С таким запросом в Генпрокуратуру обратилась редакция портала «Медиастанция». «Главредом “Медиастанции” является Вадим Горжанкин. Кстати, на персональном сайте Вадима Горжанкина много публикаций о судебном и черном PR», – пишет «Альтернатива» в официальном профиле в Instagram.

В движении уверены, что угроза иноагентства над ними нависла из-за того, что они «нарушили экономическую цепочку» компании, которая завозит в Россию трудовых мигрантов, у которых отнимают документы, лишают свободы и эксплуатируют. «Вторая версия: личности уровнем выше», – пишут в «Альтернативе».

«Медиастанция» в своем материале отмечала, что создатель движения Олег Мельников баллотировался в депутаты Госдумы VIII созыва, его организация «получает внушительные суммы из различных источников, в том числе через криптовалюты. Кто и откуда пересылает им деньги — неясно».

Вместе с тем упоминается, что Мельников был фигурантом «болотного дела», воевал в Донбассе и Сирии.

В июне Олег Мельников сообщал о финансовых проблемах движения, поскольку часть финансирования, которая идет от компании по производству сухого льда, сокращается из-за снижения спроса. «Медиастанцию» смутило, что позже «Альтернатива» обещала по 100 тысяч рублей каждому, кто сдаст материалы не деторастлителей.

«Альтернатива» опасается, что в случае признания иноагентом, движение может прекратить свою работу. 

«Собеседник» неоднократно освещал деятельность движения по борьбе с современным рабством в России:

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