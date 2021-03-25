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"Альтернатива" разъяснила, чему нужно научить детей, чтобы они не стали жертвами педофила

В организации, борющейся с рабством, выступают за ужесточение наказания для насильников детей

Фото: соцсети

Движение «Альтернатива», борющееся с рабством в России, выступило за пожизненный надзор за перемещениями преступников, осужденных по статьям о покушении на половую неприкосновенность детей.

Эти заявления прозвучали на фоне убийства и изнасилования двух учениц начальной школы в Кузбассе насильником-рецидивистом.

«Хотим обратиться к Государственной Думе, в которой надеемся скоро оказаться. Необходимо издать закон о запрете приближаться к детям людям, которые были осуждены за педофилию. Они должны пожизненно носить браслеты с GPS, чтобы их перемещение контролировалось. Все соседи по месту жительства вышедшего педофила должны знать о его статье, для чего необходим единый реестр. Мы за ужесточение наказания за педофилию»

, – пишут активисты в сообществе движения в соцсети «ВКонтакте».

Также активисты опубликовали три правила, которым нужно научить детей, чтобы они не стали жертвами преступников:

  • Если вы регулярно наблюдаете странного мужчину на детской площадке, стоит перестраховаться и вызвать сотрудников полиции, чтобы его личность установили. В «Альтернативе» отмечают, что многие жители поселка уже видели задержанного до того, как произошло преступление.
  • Ребенка нужно научить кричать, если его уводят незнакомые люди. «Многие дети впадают в ступор, стесняются и молча идут за преступником», – пишут активисты. Также дети не должны реагировать на просьбы о помощи от посторонних взрослых.
  • «Если вы видите, что ребенок упирается и кричит, то не стесняйтесь подойти и узнать, почему ребёнок кричит. Нормальные родители поймут ваши действия», – пишут активисты.

Ранее уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова сообщала, что в 2020 году было совершено 15 822 преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Из них 47% связаны с детьми младше 14 лет. Кузнецова тоже настаивает на ужесточении наказания для педофилов.

Теги: #дети

Рубрика: Общество

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