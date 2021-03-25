Подозреваемый в убийстве двух пропавших школьниц задержан

В Кемеровской области полиция задержала подозреваемого в убийстве двух пропавших 10-летних школьниц. ​Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, им оказался ранее судимый Виктор Пестерников.

Как рассказал источник телеканала, подозреваемого задержали около 13.00 по местному времени. Девочек спасти не удалось, их нашли мертвыми.

Во время задержания мужчина заявил, что «просто угостил» детей семечками, потому что они его попросили.

Школьницы пропали утром 6 сентября, когда ушли в школу в городе Киселевск. Последний раз их видели в магазине в компании неизвестного. Очевидцы рассказали, что подозрительный мужчина покупал детям сладости. Затем они вместе вышли из магазина, с тех пор девочек никто не видел.

Как пишет телеграм-канал Life-shot, Виктор Пестерников ранее отбывал наказание по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).