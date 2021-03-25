Как охраняют школы Казани после шутинга с убийством семи детей? Никак (видео)
В Казани женщина беспрепятственно зашла в школу, в которой не оказалось охраны. Полгода назад в городе устроили шутинг в гимназии
Жительница Казани записала и опубликовала видео, на котором показала, что в местную гимназию №8 можно пройти, не встретив никаких преград: все охранники куда-то ушли, оставив свои посты с тревожными кнопками и экран с видеотрансляцией с камер без присмотра. Видео опубликовало сообщество «Что случилось | Казань | Татарстан».
«Всё открыто, заходи, кто хочешь. Только что из неё вышла охранница, которая прошло ушла в сторону — рассказывает автор видео. — Вот мы заходим в школу, как мы видим, никакой охраны нет, никаких ЧОПов [частных охранных предприятий], как нам обещали, нет. Пожалуйста — зайти может, кто хочет».
Вместе с женщиной «патрулирует» пустые посты охраны её знакомый, который также совершенно беспрепятственно ходит по первому этажу учебного заведения.
Напомним, что 11 мая этого года бывший ученик гимназии №175 в Казани Ильяс Галявиев пришел в школу с ружьем и убил девятерых людей — семерых учащихся и двух педагогов. Его задержали и арестовали по решению суда. Тогда ряд чиновников и общественных деятелей принялись активно обсуждать, каким образом можно в дальнейшем избежать подобных ситуаций. В числе предложений были ужесточения на продажу оружия, введение единой государственной идеологии, запрет анонимности в интернете и компьютерных игр.
Позднее, 20 сентября этого же года, 18-летний студент Тимур Бекмансуров застрелил шестерых человек и ранил ещё 28, совершив атаку на Пермский государственный национально-исследовательский университет. В этом случае глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с критикой уровня подготовки к таким ситуациям преподавателей и технической неоснащенности вуза системами безопасности.