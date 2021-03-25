Как охраняют школы Казани после шутинга с убийством семи детей? Никак (видео)

Жительница Казани записала и опубликовала видео, на котором показала, что в местную гимназию №8 можно пройти, не встретив никаких преград: все охранники куда-то ушли, оставив свои посты с тревожными кнопками и экран с видеотрансляцией с камер без присмотра. Видео опубликовало сообщество «Что случилось | Казань | Татарстан».

«Всё открыто, заходи, кто хочешь. Только что из неё вышла охранница, которая прошло ушла в сторону — рассказывает автор видео. — Вот мы заходим в школу, как мы видим, никакой охраны нет, никаких ЧОПов [частных охранных предприятий], как нам обещали, нет. Пожалуйста — зайти может, кто хочет».

Вместе с женщиной «патрулирует» пустые посты охраны её знакомый, который также совершенно беспрепятственно ходит по первому этажу учебного заведения.