СК: Слова Бастрыкина о вине родителей за смерть детей в Казани неправильно поняли

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко поспешила объяснить слова своего руководителя, главы СК Александра Бастрыкина о том, что в смерти 9 человек (два учителя и семь детей) виноваты родители, отказавшиеся платить за охрану — по её словам, во всем виноваты журналисты, которые вырвали фразу из контекста.

«В ряде СМИ неправильно интерпретировали слова главы ведомства, касающиеся охраны образовательного учреждения, где произошла трагедия. (...) Прозвучала только первая, вырванная из контекста, часть выступления председателя СК России, где он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за нее», — приводит слова Петренко ТАСС.

Чиновница отдельно подчеркивает, что Бастрыкин «не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии», а после вышеперечисленных тезисов он также сказал, что школа не охранялась, несмотря на то, что договор на охрану был.

Ранее Sobesednik.ru приводил дословную цитату г-на Бастрыкина, которая действительно заканчивается словами о том, что договор на охрану школы №175 в Казани был, однако там также говорится, что самой охраны не было именно потому, что родители отказались за неё платить, из чего якобы и следует «вина» родителей. Напрямую же он действительно такого вывода не делал.

Из комментария же г-жи Петренко непонятно, кто в итоге виноват в отсутствии охраны.

Впрочем, также г-н Бастрыкин также говорил о том, что трагедия стала итогом неисполнения половины распоряжений президента и правительства, однако не сказал, кто конкретно их не исполнил.