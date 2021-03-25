Бастрыкин предложил ограничить реалити-шоу и демонстрацию жестокости на телевидении

Глава СК РФ предложил ограничить демонстрацию сцен насилия и жестокости на федеральных телеканалах, а также исключить различные ток и реалити-шоу. Об этом он сообщил в интервью ТАСС, отвечая на вопросы о стрельбе в Пермском национальном исследовательском университете, жертвами которой стали шесть человек и около 40 пострадали.

В рамках разговора Бастрыкин предложил несколько мер по тому, как избежать подобных нападений.

«Ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь», – заявил он.

По словам главы СК, связь между таким контентом и агрессией давно доказана, как и влияние подобных трансляций на преступность среди молодежи.

«Не секрет, что многие из них с головой уходят в социальные сети и компьютерные игры, напрочь забывая о реальной жизни. Необходимо стремиться к тому, чтобы дети и подростки научились различать, как писал Владимир Маяковский, "что такое хорошо и что такое плохо". Для этого необходимо активнее распространять социальную рекламу, пропагандировать здоровый образ жизни и занятия спортом», – добавил он.

Бастрыкин также предложил активно продолжать реформирование системы образования, принять дополнительные меры по защите молодежи от информации, угрожающей ее благополучию, безопасности и развитию, внедрять постоянное психологическое тестирование учащихся образовательных учреждений для профилактики правонарушений.