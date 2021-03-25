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Бастрыкин обвинил пермский вуз в неготовности к шутингу

Глава СК отчитал руководство ПГНИУ, что в здании не было достаточно камер, тревожных кнопок и металлоискателей

Фото: Global Look Press

Александр Бастрыкин

По мнению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, во время вооруженного нападения 18-летнего Тимура Бекмансурова на Пермский государственный национально-исследовательский университет преподаватели не знали, что должны делать. Он также указал на то, что безопасность вуза не была обеспечена на должном уровне.

«Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях», — поясняет глава СК в интервью ТАСС.

Бастрыкин также заявил, что в ПГНИУ не было необходимого технического оснащения, которое должно было обеспечить безопасность: видеонаблюдения, металлодетекторов и «тревожных кнопок». Также он заявил, что меры безопасности в школах и вузах должны были усилить после шутинга в Казани.

Напомним, что ранее Следственный комитет взялся оценить действия профессора Олега Сыромятникова, который во время стрельбы закрыл железную дверь аудитории и продолжил читать лекцию.

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