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Полет на луну – ₽1,7 млрд, содержание властей – ₽1,5 трлн: новости к вечеру 23 сентября

Дайджест новостей к окончанию четверга

Фото: скриншот, соцсети

Госкорпорация «Роскосмос» указала в официальных документах, что для космических рейсов на Луну будет использовать ракету «Ангара». Общая стоимость контракта первой экспедиции на Луну составила 1,7 миллиарда рублей. В проекте в том числе заявлен тендер на разработку лунохода и специального скафандра.

Значительно дороже россиянам обойдется содержание властей в ближайшие три года. Согласно проекту бюджета на 2022-2024 года, содержание властей разных уровней обойдется примерно в 1,5 триллиона рублей. На законодательство из этой суммы уйдет только 60 миллиардов рублей. Почти половину бюджета потратят на судебную власть.

Глава следственного управления СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев был найден мертвым, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. Разные источники приводят различную информацию об обстоятельствах смерти, но утверждается, что мужчина покончил с собой.

Министерство здравоохранения получило от Центра Гамалеи документы для регистрации вакцины от коронавируса для подростков. Речь идет о препарате «Гам-КОВИД-Вак-М». При этом вакцинация для несовершеннолетних останется исключительно добровольной.

Полицейские пришли к журналисту Артему Радыгину, который брал интервью у Ксении Безденежных из движения «Социалистическая Альтернатива, передает Sota. Ранее Ксения вела кампанию по выдвижению в кандидаты в депутаты на грядущих выборах, но не набрала нужного количества подписей. Как пишет в своем Instagram Соцальтернатива, к самой Ксении тоже пришли сотрудники полиции, стучались в дверь и отключили свет в квартире.

Также полицейские пришли к кандидатам в депутаты Марине Литвинович и Михаилу Лобанову, которые проиграли минувшие выборы после внесения в списки результатов электронного голосования. Коалиция внезапно проигравших политиков ранее объединилась, чтобы потребовать отмены результатов ДЭГ, выразив недоверие к ним. Лобанова и Литвинович предупредили о недопустимости проведения массовых мероприятий, если они не согласованы с мэрией. Политики хотели провести «встречи избирателей с кандидатами в депутаты»

Коротко о других новостях: 

  • МВД удалило криповый социальный ролик о цифровых мошенниках, в котором женщина становится жертвой кражи и вместо кареты получает тыкву с мышкой внутри
  • «Газпром-медиа» к концу осени планирует запустить российский аналог соцсети TikTok
  • Суд счел законной постановку оппозиционера Алексея Навального на учет в колонии как склонного к побегу
  • В Украине Верховная Рада законодательно запретила олигархам спонсировать партии, митинги и участвовать в приватизации больших объектов
  • 70% женщин-гинекологов пользуются оральными контрацептивами. Среди других женщин репродуктивного возраста использование КОКов распространено лишь на 35%.

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Рубрика: Общество

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