Коммунист Бондаренко: как отбирали голоса у КПРФ и как их накажут за прорыв на выборах

- Выборы проходили максимально грязно. В условиях запредельных фальсификаций, которые дополнились новыми вызовами, - поделился с нами один из самых известных коммунистов России, кандидат в депутаты Николай Бондаренко. - Помимо классических вбросов бюллетеней, переписываний протоколов на этих выборах в очередной раз мы видели страшную ситуацию с надомным голосованием, которое иной раз превышало количество людей, которые голосовали на участках. Это для чего сделано, как не для того, чтобы за углом вбрасывать за граждан бюллетени и фальсифицировать тем самым итоги голосования. Вот эти сейф-пакеты, которые заявлялись как панацея от нарушений и абсолютно безопасная технология, но в ночное время суток мы фиксировали, как эти сейф-пакеты вообще не закрывались. А на большей части избирательных комиссий у них была сорвана лента, то есть были грубейшие нарушения в вопросах опечатывания и сохранения результатов. Чтобы ночью эти сейф-пакеты можно было вскрывать, переписывать итоги голосования граждан и на этом добиваться нужного для власти результата. Помимо этого — беспредел в вопросах подсчета бюллетеней, когда наших наблюдателей силовым методом отстраняли от этого процесса, а иной раз этой делалось руками правоохранительный органов, полиции в первую очередь. У меня половина штаба сидела за решеткой! То есть, их в прямом смысле слова арестовывали под надуманными лживыми предлогами и отвозили в отделения полиции. Многие ночевали в полиции — пока на избирательных участках шли выборы. Вот это - особенности выборов в 2021 году. Власти рапортовали, что мы отказались от открепительных удостоверений, однако, это не так. Мы как голосовали по этим псевдо-открепительным удостоверениями, теперь они просто называются Мобильный избиратель, и голосование проходило с вопиющими нарушениями — то есть голосование проходило и по месту прикрепления, и по месту открепления — и этот процесс был массовый. И многие эти факты были признаны и избирательными комиссиями. Однако, под этой заученной формулировкой «Это не повлияло на итоги голосования» выборы были признаны.

- Вы опротестовываете итоги голосования?

- Да, конечно, обобщен огромный массив данных, подаются заявления в суд, и мы будет доказывать с помощью видео.

- Можно ли успех КПРФ на этих выборах считать красным реваншем?

- Мне куча людей говорят, что голосовали в этом году за КПРФ и даже представить не могли, кто голосовал за ЕР. Некому не известный в Саратове единорос Андрей Воробьев обошел меня в 2 с лишним раза — это просто абсурд. Как бы власть не пыталась занизить результаты КПРФ, поддержка людей очевидна. Главная причина — это, во первых, большой запрос на изменения, причем конструктивные изменения, на реализацию реформ и принципов социальной справедливости, которые и предлагает наша партия.

- Будет власть наказывать коммунистов за прорыв?

- Вчера в областную думу Саратовской области внесен закон, который запрещает депутатам заниматься блогерской деятельностью.

- Это прецедент?

- Да, это прецедент, который затем будет транслирован по всей стране. Это абсолютно репрессивная инициатива, нацеленная на закручивание гаек. Заместитель начальника главного управления МВД по Саратовской области открыто заявил, что я нахожусь на свободе в данный момент и меня не задерживают исключительно по причине того, что это требует согласования генерального прокурора, господина Краснова — для них это просто бюрократическая сложность.