Космонавт, натуралист, комбат, телезвезда: кто будет заседать в новой Думе
7 самых необычных победителей выборов 2021 года
Актер за власть
Дмитрий Певцов (Единая Россия)
Исполнитель романтических и героических ролей в последнее время блистал больше на общественно-политической сцене, то обрушиваясь на спортивных чиновников, то высказываясь в поддержку курса президента Путина. На последнем Федеральном собрании артист присутствовал наравне с крупными чиновниками и депутатами. Уже тогда заговорили о политических амбициях Певцова. Теперь им будет, где развернуться.
Натуралист
Тимофей Баженов (Единая Россия)
Тележурналист, путешественник, любитель природы объехал полмира и переснимал всех возможных зверей на свете. Тело Тимофея Баженова покрывают многочисленные татуировки. Натуралист говорит, что рисунки помогают ему выжить в условиях дикой природы. Дома у журналиста есть домашние питомцы: 2 собаки и 5 котов.
Посмотрим, чем закончится вылазки любителя дикой природы в политические джунгли.
Эрудит
Анатолий Вассерман (самовыдвиженец)
Чудаковатый интеллектуал, публицист, знаток по всем вопросам и человек-мем то собирался идти в Думу, то передумывал. В итоге избиратели все-таки отдали свои голоса кандидату с образом сумасшедшего профессора в знаменитой жилетке с несчетным количеством видимых и потайных карманов.
Космонавт
Роман Романенко (Единая Россия)
27 мая 2009 года вместе с остальными членами экипажа отправился на МКС. Возвратился на Землю 1 декабря 2009 года. В космосе провел 187 суток 20 часов 40 минут 41 секунда. Стал прототипом двух художественных фильмов и одной книги. В Думе уже провел один созыв - полет нормальный.
Народный мэр
Сардана Авксентьева (Новые люди)
Первая в Якутии женщина-мэр, которая запомнилась на родине тем, что отказалась проводить свою инаугурацию, порезала непомерные траты на госаппарат, пересела сама и пересадила чиновников с дорогих иномарок на такси. В 2019году стала героиней журнала The Economist, который рассказал о ее необычном для России стиле руководства и популярности как в республике, так и ее за пределами.
Комбат-писатель
Захар Прилепин (Справедливая Россия - За правду)
Автор хороших книг и спорных высказываний, успевший повоевать на Донбассе, теперь стремится к политическим баталиям. Возможно, после столь богатого писательского и военного прошлого думские заседания покажутся ему слишком пресными.
Телезвезда
Евгений Попов (Единая Россия)
Телеведущий на «России» и муж другой известной ведущей ТВ Ольги Скабеевой, похоже, сможет повторить в Думе карьеру своих коллег по ТВ - Евгения Ревенко и Петра Толстого. Непроницаемость, с которой Попов отбивал все разоблачения, дает ему все шансы на карьеру заметного партийного функционера.