Сардана Авксентьева (Новые люди)

Первая в Якутии женщина-мэр, которая запомнилась на родине тем, что отказалась проводить свою инаугурацию, порезала непомерные траты на госаппарат, пересела сама и пересадила чиновников с дорогих иномарок на такси. В 2019году стала героиней журнала The Economist, который рассказал о ее необычном для России стиле руководства и популярности как в республике, так и ее за пределами.