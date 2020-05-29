"Явные манипуляции". Алексей Ракша рассказал "Собеседнику" об изнанке выборов-2021

Ракша подписал петицию с требованием «Отменить результаты электронного голосования». Алексей признался нам, что в отмену результатов он не верит – просто делает то, что может сделать.

– Откуда такая активная гражданская позиция, отчего вам дома не сидится?

– Я люблю правду. Я за правду и справедливость, я против жуликов и воров. Мне по специальности было интересно прочувствовать настроения в обществе. Я прочувствовал и понял.

– Какие выводы сделали?

– «Единая Россия» продолжает терять популярность. Люди постепенно становятся все злее и главный вывод: наши пенсионеры, совсем старые бабушки тоже понимают что происходит и поверьте, среди них за ЕР максимум треть, а то и ¼. За КПРФ среди них точно не меньше, чем за ЕР, даже среди самых старых и тех, кто смотрит телевизор. Люди начинают уставать, не видят роста доходов, видят рост цен и пенсионную реформу, люди озлобляются и показывают властям фигу в кармане.

– Какие реально проценты набрали партии и есть ли отличие от данных ЦИКа?

– Реальные доли ЕР и КПРФ - по 30%. Скорее, коммунисты даже выигрывают, если бы все честно считалось. Т.е. ЕР прибавили столько же голосов, сколько реально за нее проголосовало. В целом, и рейтинг и результат ЕР по России - 30%.

Выборы были лживыми, грязными, нечестными. В России – имитация демократии. Еще мне даже страшно представить сколько наших с вами денег налогоплательщиков уходит на выплаты всем этим манипуляторам, махинаторам, ботам, троллям, жуликам и ворам.

– С чем связана итоговая задержка результатов электронного голосования?

– Крутили-прогоняли этот блокчейн до тех пор, пока не получали нужный результат, а возможно, просто рисовали протоколы. Они же ждали бумажных результатов с участков для того, чтобы прикрутить ровно столько, чтобы не допустить ни одного оппозиционного кандидата ни в одном одномандатном округе Москвы. У меня других версий нет.

– Какую реальную поддержку «Единая Россия» получила на вашем участке?

– Вместе с надомными соцработниками, вместе с теми – кто для отчетности фотографирует свой бюллетень – 13% с небольшим у нас получилось. Это центр города, внутри Садового кольца. У нас участок не показательный. Это центр столицы, другой уровень. Мы ходили по квартирам, видели, какая-то бабушка бывшая ведущая радиостанции, т.е. тут живут люди с очень высоким уровнем образования – в большинстве своем соображают и понимают, что происходит в стране.