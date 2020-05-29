"Явные манипуляции". Алексей Ракша рассказал "Собеседнику" об изнанке выборов-2021
Более четырех дней независимый демограф и социолог Алексей Ракша "воевал" на центральном избирательном участке – результатами и впечатлениями Алексей делится в интервью Sobesednik.ru
Ракша подписал петицию с требованием «Отменить результаты электронного голосования». Алексей признался нам, что в отмену результатов он не верит – просто делает то, что может сделать.
– Откуда такая активная гражданская позиция, отчего вам дома не сидится?
– Я люблю правду. Я за правду и справедливость, я против жуликов и воров. Мне по специальности было интересно прочувствовать настроения в обществе. Я прочувствовал и понял.
– Какие выводы сделали?
– «Единая Россия» продолжает терять популярность. Люди постепенно становятся все злее и главный вывод: наши пенсионеры, совсем старые бабушки тоже понимают что происходит и поверьте, среди них за ЕР максимум треть, а то и ¼. За КПРФ среди них точно не меньше, чем за ЕР, даже среди самых старых и тех, кто смотрит телевизор. Люди начинают уставать, не видят роста доходов, видят рост цен и пенсионную реформу, люди озлобляются и показывают властям фигу в кармане.
– Какие реально проценты набрали партии и есть ли отличие от данных ЦИКа?
– Реальные доли ЕР и КПРФ - по 30%. Скорее, коммунисты даже выигрывают, если бы все честно считалось. Т.е. ЕР прибавили столько же голосов, сколько реально за нее проголосовало. В целом, и рейтинг и результат ЕР по России - 30%.
Выборы были лживыми, грязными, нечестными. В России – имитация демократии. Еще мне даже страшно представить сколько наших с вами денег налогоплательщиков уходит на выплаты всем этим манипуляторам, махинаторам, ботам, троллям, жуликам и ворам.
– С чем связана итоговая задержка результатов электронного голосования?
– Крутили-прогоняли этот блокчейн до тех пор, пока не получали нужный результат, а возможно, просто рисовали протоколы. Они же ждали бумажных результатов с участков для того, чтобы прикрутить ровно столько, чтобы не допустить ни одного оппозиционного кандидата ни в одном одномандатном округе Москвы. У меня других версий нет.
– Какую реальную поддержку «Единая Россия» получила на вашем участке?
– Вместе с надомными соцработниками, вместе с теми – кто для отчетности фотографирует свой бюллетень – 13% с небольшим у нас получилось. Это центр города, внутри Садового кольца. У нас участок не показательный. Это центр столицы, другой уровень. Мы ходили по квартирам, видели, какая-то бабушка бывшая ведущая радиостанции, т.е. тут живут люди с очень высоким уровнем образования – в большинстве своем соображают и понимают, что происходит в стране.
-На 208 округ Москвы пришло электронное голосование, в котором почти все сомневаются и проверить его никак нельзя. Там явные статистические манипуляции, видно, что голоса отбирались у кандидатов «Умного Голосования» и прибавлялись к провластным кандидатом, остальных не трогали. Победу фактически украли.
– Какие нарушения голосования вы фиксировали?
– В первый же день голосования 17 сентября на сайте cikrf.ru на 20.00 обнаружил почти вдвое завышенную явку: на участке за пятницу на самом деле пришло 105 человек избирателей, плюсь реальных надомников 15 и еще фейковых 20, итого 140.
В финале мы имели 227 бюллетеня (почти у всех надомников, кроме одного фейкового, по 2, на участке у половины по 2 (у 53). Более того, не списать это и на ошибку, если бы УИК передал не число избирателей, а число бюллетеней: их тоже меньше. Число 236 соответствует суммарному количеству бюллетеней, если бы пихающие их в переносную урну пачками на вечернем «выходе на надомное голосование» успели бы сделать все запланированное (24 липовых надомника, все за Леонова и ЕР).
У нас были вбросы за счет надомников – об этом и так все знают. На нашем участке вбросили 20 бюллетеней в одну урну.
– Вы стали очевидцем этого вброса?
– Конечно! У меня пост с видеозаписями Фейсбуке выложен, там все видно. Просто вбросили 20 бюллетеней, якобы, от надомников. Но они ошиблись, на один лишний бюллетень вбросили.
– Как член комиссии с решающим правом голоса вы отменили результаты голосования на участке?
– Нет, не отменили. Потому что я в комиссии был один против всех. Об этом инциденте я написал жалобу на 106 участок. И эта же группа еще принесла липовые голоса, но я не мог доказать эти ненастоящие голоса.
– Случалось, что избиратель не находил себя в списках по месту прописки?
– Да, много было случаев, когда избиратель себя в списках не находил, не находили их адреса и квартиры в списках. В этих случаях всех, кто имел прописку на нашем участке записывали в отдельную книгу и они все проголосовали. Были случаи, когда люди записаны в электронном голосовании, они приходили и очень сильно этому удивлялись. Но их проверяли и им тоже давали возможность голосовать, если они не проголосовали электронно и их вносили в реестр.
«Это была война»
– Что вас больше всего потрясло в организации?
– В комиссиях сидят давным-давно профессионально натренированные хитрые жулики, связанные родственными связями, какими-то финансовыми отношениями, прошедшие специальные тренинги и умеющие профессионально обманывать, давить поочередно на страх, на жалость, на закон и т.д. и т.п. Нужно иметь великолепную подготовку и знание закона наизусть, чтобы бороться с такими фальсификаторами. Это очень нервная, тяжелая и отчаянная работа для смелых и крепких духом, настоящих бойцов – если вы хотите сопротивляться фальсификациям.
– Как вам удалось им противостоять?
– Мне удалось, потому что я достаточно медийная персона. Когда я понял, что нуждаюсь в поддержке, силами членов КПРФ к нам прислали депутатов, они быстро вышли на фальсификаторов, пригрозили председателю комиссии уголовным делом, таким образом ее удалось хоть немного обуздать. Но этого было недостаточно, там было много моментов, тогда все было на грани. У меня даже была потасовка с полицией, они пытались вырвать у меня копию протокола, поочередно включали то грозный наезд, то какую-то тупость строили – в общем, они применяли все методы, что были в их арсенале, которым их обучали на тренингах.
– В избирательную комиссию вы пошли по собственному желанию?
– Да, по собственному, потому что официально за эту работу платят очень мало, несколько тысяч рублей. Партия КПРФ мне не платит ничего, я ее членом не являюсь. – Я был членом комиссии 4,5 дня – со среды по воскресение, дежурил еще накануне выборов, готовил бюллетени. В комиссию пошел ради того, чтобы хотя бы на одном участке узнать реальную ситуацию, чтобы на одном участке выборы были честными.
– Добились желаемого?
– Мне это полностью удалось. Я понял для себя, какую реальную поддержку имеет «Единая Россия» на том участке, где я работал. Она составляет порядка 17,6% и это при мощной агитации, при том, что соцработники уговорили надомников, стариков, лиц умственно-неполноценных, чтобы все подъезды были завещаны плакатами Леонова.
– Как себя вели наблюдатели?
– Наблюдатели тоже были прикормленными и действовали сообща. Порядка 15 человек. От Народного фронта до Счетной палаты все наблюдатели, кроме от КПРФ и «Яблока», были заодно с членами комиссии. Всячески препятствовали моей работе, пытались меня подставить, постоянно придумывали и писали на меня жалобы. Это была война. Поэтому на будущих выборах я призываю как можно больше честных порядочных людей согласно Закоу 67 ФЗ идти в наблюдении хотя бы через партии наблюдателями в комиссии и готовиться к войне.
– Почему так выходит, откуда эти прикормленные наблюдатели?
– Помимо того, что они явно считали явку, это нормально. Они постоянно исподтишка, как только я уходил в туалет, они фотографировали «отсутствие члена комиссии», готовясь написать жалобу. Потом когда я попытался за введение в КОИБ бюллетеня из той урны, в которую был вброс, они написали на меня жалобу за препятствие работы комиссии и т.д. Наблюдатели были полностью заодно с подавляющим большинством членов комиссии, которые между собой были вась-вась.
– У вас самого желания в политику не было пойти на этих выборах?
– Нет. У меня никогда не было желания пойти в политику. Слишком грязное дело, нужно много врать, и быть образцовым семьянином, примерным человеком, богатым, успешным. Много требований и много грязи – не хочу.