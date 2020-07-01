«Международные наблюдатели признали выборы в Госдуму свободными и демократичными» - так прошедший плебисцит описывали российские госсми. «Собеседник» выяснил, что эти эксперты уже давно и тесно связаны с Россией, у некоторых есть бизнес здесь, а другие известны своими ультраправыми взглядами.

Активист и писатель

В сообщениях госсми звучит исключительно положительная оценка выборов со стороны международных наблюдателей. По словам экспертов, плебисцит прошел на высоком уровне, нарушений нет, процесс голосования был прозрачен и доступен. Однако, как выяснил «Собеседник», некоторые из международных наблюдателей давно и тесно связаны с Россией. В том числе и благодаря собственному бизнесу здесь.

Один из экспертов, появившихся в эфире РЕН ТВ и ВГТРК, - руководитель НКО «Народная дипломатия – Норвегия» Хендрик Вебер. В эфире РЕНа он заявил, что «процесс выборов в России прозрачен и организован на высочайшем уровне», а за ходом голосования на каждом участке могут как наблюдатели, так и партии.

«У нас в Европе этого нет, хотя пропагандистская пресса там пишет о том, что выборы в России якобы хуже», — говорил Вебер.

Российские СМИ называют Хендрика Вебера политиком и общественным деятелем, хотя на своей странице в YouTube тот именует себя журналистом и активистом. «Собеседник» выяснил, что Вебер скорее бизнесмен. По данным системы СПАРК, в январе 2019 года он стал учредителем компании «СРТ24», которая занимается туристическим бизнесом и продавала туры в Крым.