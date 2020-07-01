Международные наблюдатели признали выборы в Госдуму честными. "Собеседник" узнал, кто они на самом деле
Среди экспертов оказались члены ультраправых партий, сторонники присоединения Крыма и просто фейковые политики
«Международные наблюдатели признали выборы в Госдуму свободными и демократичными» - так прошедший плебисцит описывали российские госсми. «Собеседник» выяснил, что эти эксперты уже давно и тесно связаны с Россией, у некоторых есть бизнес здесь, а другие известны своими ультраправыми взглядами.
Активист и писатель
В сообщениях госсми звучит исключительно положительная оценка выборов со стороны международных наблюдателей. По словам экспертов, плебисцит прошел на высоком уровне, нарушений нет, процесс голосования был прозрачен и доступен. Однако, как выяснил «Собеседник», некоторые из международных наблюдателей давно и тесно связаны с Россией. В том числе и благодаря собственному бизнесу здесь.
Один из экспертов, появившихся в эфире РЕН ТВ и ВГТРК, - руководитель НКО «Народная дипломатия – Норвегия» Хендрик Вебер. В эфире РЕНа он заявил, что «процесс выборов в России прозрачен и организован на высочайшем уровне», а за ходом голосования на каждом участке могут как наблюдатели, так и партии.
«У нас в Европе этого нет, хотя пропагандистская пресса там пишет о том, что выборы в России якобы хуже», — говорил Вебер.
Российские СМИ называют Хендрика Вебера политиком и общественным деятелем, хотя на своей странице в YouTube тот именует себя журналистом и активистом. «Собеседник» выяснил, что Вебер скорее бизнесмен. По данным системы СПАРК, в январе 2019 года он стал учредителем компании «СРТ24», которая занимается туристическим бизнесом и продавала туры в Крым.
Есть у Вебера бизнес и в родной Норвегии. Среди прочего, он возглавляет компанию, которая занимается торговлей лесоматериалами. Вебер действительно руководит НКО «Ассоциация народной дипломатии», которая была организована в 2017 году. Вот только официально в ее правлении числятся всего два человека - сам активист и его жена.
Вебер уже неоднократно бывал в России и каждый раз его визиты освещаются Госсми так, будто в страну прибыл целый президент страны. Так, вместе с делегацией активист посещал лагерь «Артек», ездил в Донбасс и Крым. Прокремлевские СМИ активно цитировали его слова о присоединении полуострова к России: «Когда западные страны устанут от своей лжи, что на полуострове притесняют крымских татар и другие малые национальности, они будут вынуждены признать Крым российским». А несколько лет назад Вебер даже написал книгу «Наш Крым: государственный переворот или демократическое решение?», где вновь заявил о законности референдума 2014 года. В итоге Вебер с супругой были награждены памятными часами главы Крыма Сергея Аксенова. Что называется, заслужили.
«Профессор» и националист
Еще один наблюдатель, восхищенный российскими выборами, - депутат Европарламента Гуннар Бек. Ему очень понравился тот факт, что избирательные участки работают несколько дней, поскольку «каждый, кто физически может проголосовать, имеет эту возможность». Бек известен своими пророссийскими взглядами - политик ранее призывал зарегистрировать «Спутник V» в ЕС, а также говорил о бесполезности санкций против РФ.
Бек является депутатом от ультраправой партии «Альтернатива для Германии», члены которой часто высказывают ксенофобные и антисемитские идеи. Себя же он в ходе выборов 2019 года называл «доктором и профессором», не имея соответствующего титула. Впоследствии по требованию прокуратуры Бека лишили депутатской неприкосновенности.
Ультраправые корни есть и у другого наблюдателя за российскими выборами - французского политика Эмерика Шопрада. Плебисцит он назвал «свободными выборами, которые очень практичны для людей». Шопрад занимал пост депутата Европарламента, куда он избрался от «Национального фронта» Марин Ле Пен (до января 2015 года он был ее советником по международным делам). Есть у него связи и с Россией.
Шопрад - приятель бизнесмена и владельца канала «Царьград» Константина Малофеева. Именно ультраправый политик познакомил российского предпринимателя с прежним лидером партии Жан Мари Ле Пеном, которому тот помог получить кредит в 2 млн евро. Деньги были направлены через кипрский оффшор Vernonsia Holdings Ltd, который принадлежал бывшему руководителю «ВЭБ Капитала» Юрию Кудимову. Французские СМИ даже демонстрировали кадры, где Шопрад и Малофеев под звон бокалов на корабле рассуждают о том, как оба любят свою родину и «защищают ряд ценностей».
Еще более восторженные отзывы о российских выборах прозвучали из уст депутата Европарламента Жана Лакапеля. «Вам есть, чему научить западные страны», – подчеркнул международный наблюдатель на брифинге в Петербурге, особо отметив прозрачность процесса. Лакапель может поблагодарить и европейскую прозрачность, благодаря которой можно узнать о его связях с Россией. Дело в том, что каждый депутат ЕП обязан отчитываться о своем участии в мероприятиях, если участие в них было оплачено третьей стороной. И мы нашли один из таких отчетов у Лакапеля.
В 2020 году французский политик прилетал в Россию по приглашению Общественной палаты. Среди прочего, Лакапель посещал Симферополь, Ялту, Алупку и Москву, где наблюдал за голосованием по поправкам в Конституцию. Согласно документам, именно ОП оплатила его перелеты и проживание в гостиницах (в том числе, в столичном отеле Radisson). Лакапель остался благодарен и не заметил ни голосования на пеньках, ни вбросов бюллетеней.
Аналогичный отчет нашелся и на странице еще одного ультраправого политика Тьерри Мариани из Франции. И вот теперь он хвалит выборы в Госдуму: «Мы посетили 20 участков и ничего ненормального я там не увидел. У нас была возможность пообщаться с наблюдателями от разных политических партий, и абсолютно все они говорили, что никаких нарушений на выборах они не видели».
В общей сложности, за выборами в России наблюдали около 400 международных экспертов из 80 стран мира, рассказал «Собеседнику» председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев. Часть из них участвовала в брифингах ситуационного центра ОП. Однако Общественная палата не занималась приглашением их в страну - по словам Григорьева, она не имеет на это прав.
— Насколько я знаю, значительное число людей участвовало в научной конференции, которое проводил МГУ и Общественная палата. И какое-то число из них осталось здесь посмотреть, что и как здесь происходит. Это были скорее международные ученые, эксперты, некоторые из них участвовали в брифингах, которые проводились в ситуационном центре, - рассказал Григорьев.
Конкретный список наблюдателей и экспертов в ОП предоставить не смогли.