Отечественный аналог TikTok может появиться в России к концу года

Глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что платформа для размещения коротких видеороликов в вертикальном формате, как это исполнено в популярном сервисе ТикТок, может быть запущена в России в ноябре-декабре. Об этом он сообщил на Национальном рекламном форуме, передает ТАСС.

«В конце осени мы представим новую платформу с короткими видео и вертикальным форматом контента. Одной из тенденций сегодняшнего времени является "вертикализация" потребления контента – 80% пользователь смартфона "потребляет" видео в вертикальном формате. Такая платформа у нас появится в конце ноября-начале декабря», – рассказал глава холдинга.

В декабре Жаров сообщал, что «Газпром-медиа» выкупил мобильное приложение для блогеров «Я молодец».