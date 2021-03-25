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Отечественный аналог TikTok может появиться в России к концу года

По словам глава холдинга "Газпром-медиа", платформа будет представлена к концу осени

Фото: Global Look Press

Глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что платформа для размещения коротких видеороликов в вертикальном формате, как это исполнено в популярном сервисе ТикТок, может быть запущена в России в ноябре-декабре. Об этом он сообщил на Национальном рекламном форуме, передает ТАСС

«В конце осени мы представим новую платформу с короткими видео и вертикальным форматом контента. Одной из тенденций сегодняшнего времени является "вертикализация" потребления контента – 80% пользователь смартфона "потребляет" видео в вертикальном формате. Такая платформа у нас появится в конце ноября-начале декабря», – рассказал глава холдинга. 

В декабре Жаров сообщал, что «Газпром-медиа» выкупил мобильное приложение для блогеров «Я молодец».

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