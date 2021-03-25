Украина приняла закон об олигархах, им запретили финансировать партии и митинги

Верховная Рада приняла закон об олигархах, запрещающий им финансировать политические партии, быть покупателем или участвовать в процессе приватизации объектов большой приватизации, а также финансировать любые политические агитации, в том числе выборы. Об этом сообщается на официальном портале парламента Украины.

Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую и политическую вес в общественной жизни (олигархов)» предполагает создание реестра таких лиц.

В него могут попасть граждане, которые одновременно участвуют в политической жизни, могут влиять на СМИ, являются бенефициарами предприятий, занимающих монопольное положение на рынке, а также имеют активы более чем в один миллион прожиточных минимумов.

Признать человека олигархом сможет Совет национальной безопасности и обороны Украины по обращению Кабинета министров, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета Украины.

«Целью настоящего Закона является преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса, использование политической власти для увеличения собственных капиталов, обеспечение национальной безопасности Украины в экономической, политической и информационной сферах, защиты конституционных прав и свобод гражданина, защиты демократии, обеспечения государственного суверенитета и избежания случаев манипулирования сознанием граждан умышленно искаженной информации для получения доступа к ресурсам, принадлежащих на праве собственности Украинскому народу», – отмечается в сообщении.