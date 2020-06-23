Кандидаты объединились для борьбы с онлайн-голосованием
Проигравшие кандидаты в депутаты создали комитет "За отмену ДЭГ". Они будут добиваться запрета электронного голосования в России
Потерпевшие поражение в одномандатных округах кандидаты в депутаты Госдумы создали коалиционный комитет «За отмену ДЭГ». Об этом в своих соцсетях рассказала Марина Литвинович.
Среди целей новой политической структуры перечисляются отмена электронного дистанционного голосования (ДЭГ) в Москве, запрет на применение подобных систем на выборах любых уровней в будущем, а также противостояние другим формам фальсификаций выборов.
В качестве ближайших задач комитета Литвинович выделяет, в частности, подготовку исков в суд и подготовку законопроекта о запрете использования систем электронного голосования на выборах.
Среди подписантов требования, кроме самой Литвинович, уже перечислены 22 кандидата в депутаты и политических деятеля, в том числе от партий КПРФ, «Яблока» и «Новых людей»: Валерий Рашкин, Михаил Лобанов, Сергей Митрохин, Даниил Махницкий, Алена Попова, Роман Юнеман, Николай Кавказский, Сергей Курганский, Нина Останина, Кирилл Гончаров, Сергей Обухов и многие другие.