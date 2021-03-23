Кремль призвал активнее использовать онлайн-голосование на выборах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков положительно оценил задействованное в этом году на выборах в семи регионах дистанционное электронное голосование. Он считает, что его стоит активнее применять и в последующих электоральных циклах.

«Абсолютно целесообразно эту практику распространять дальше, но насколько широко и к какому сроку, это решение, наверное, должен все-таки принимать Центризбирком и специалисты», — приводит словам представителя Кремля «КоммерсантЪ».

Он также отметил, что применение ДЭГ будет зависеть от «готовности к этому».

Какую именно систему онлайн-голосования нужно применять по России, он не уточняет. Напомним, что в Москве выборы проходили с применением системы, разработанной Департаментом информационных технологий (ДИТ) мэрии, а в других регионах — с помощью системы, созданной ЦИК РФ.

Если не брать во внимание техническую сторону вопроса, функционально они отличаются возможностью переголосовать в столичной системе (чтобы уйти от административного принуждения). В системе ЦИКа её нет. Элла Памфилова ранее заявляла, что от разработок ДИТ Москвы в дальнейшем будут отказываться в пользу системы Центризбиркома.