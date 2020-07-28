Памфилова будет добиваться отказа от московской системы онлайн-голосования

Председатель Центризбиркома заявила, что в конечном счете Москве придется подключиться к системе дистанционного электронного голосования, разработанной ЦИК, а созданная Департаментом информационных технологий система, которую уже несколько лет применяют в столице, использоваться не будет.

«Конечно, ситуация изменится, будет единая федеральная платформа. Мы будем расширять возможность голосования регионов именно на общей платформе. В конце концов, Москве придется подчиняться общим правилам. Закон о наделении их таким правом не бесконечен», — пояснила Памфилова «Коммерсанту».

При этом она вновь обратила внимание на то, что к результатам голосования по системе ЦИК никаких нареканий не предъявлено. Отметим, что в шести регионах по ней голосовало намного меньше избирателей, чем в одной столице.

Главред «Эха Москвы» и глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов ранее рассказывал, что ещё в 4 утра 20 сентября данные с результатами электронного голосования были переданы в ЦИК после задержки в несколько часов. Вопрос, почему ведомство их не опубликовало, он переадресовал в Центризбирком.

Источник The Insider* в Общественном штабе Москвы по наблюдению за выборами ранее предполагал, что ЦИК не публикует данные, чтобы дискредитировать московскую систему онлайн-голосования. В этом он усмотрел корыстный интерес ЦИК, так как при расширении собственной системы онлайн-голосования ЦИК получит дополнительно финансирование. На проект уже выделено шесть миллиардов бюджетных средств.

*The Insider объявлен в России «иностранным агентом».