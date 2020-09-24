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Алексей Навальный: “Мы большинство” с 19 сентября не лозунг, а результат голосования

В Инстаграме Алексея Навального появилась запись об итогах выборов. Политик отмечает триумф "Умного голосования" в Москве и Петербурге, при этом отмечая, что "общий результат "победой" не назовёшь"

Фото: Instagram

"Наш результат тупо украден, - пишет Навальный. - Перерисовали самым примитивным образом. В итоге разгромленная избирателями партия путинских воров “Единая Россия” снова получает большинство в Думе.

Политик сравнивает ситуацию со спортивным матчем и табло с его результатами.

"Раньше мы иногда добивались в матчах ничьих, изредка - побед, - продолжает он. - А жулики подкручивали результаты на табло, чтобы их выигрыш выглядел убедительнее. А сейчас мы объединились, сфокусировались и с помощью УмГ просто разнесли соперников на матче. Но табло-то у них. И они снова нарисовали себе победу".

Политик отмечает, что в разные годы оппозиции удавалось с переменным успехом выставлять своих наблюдателей и выходить на улицу, если голоса все же были украдены.,

"Так вот: больше нет, - продолжает Навальный. - На табло горит поддельный результат".

Наших наблюдателей выволокли с участков.
Запугивание и репрессии лишили многих воли, и люди просто боятся выходить на улицы.
Но мысли “у них все равно больше” уже нет.

"Это главный результат, - подытоживает Навальный. - “Мы большинство”, “мы здесь власть” с 19 сентября не лозунги, а результат голосования".

В заключении Алексей попросил если и унывать, то только немножко и поблагодарил всех кандидатов, участвовавших в выборах, своих соратников и всех, кто принял участие в "Умном голосовании".

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