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Штрафы Соловьева, флаг России во времена ВОВ и обморок перед Путиным: новости к вечеру 23 августа

Дайджест новостей к окончанию первого дня трудовой недели

Фото: Global Look Press, АГН "Москва"

Sobesednik.ru ознакомился с материалами автоинспекции, согласно которым телеведущий Владимир Соловьев должен заплатить штраф в размере 3000 рублей за то, что не уступил дорогу. В декабре на него был составлен протокол по статье КоАП «непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами». Также пропагандист должен заплатить 500 рублей штрафа за нарушений требований, предписанных дорожным знаком.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал на токийской Олимпиаде, где обнялись россиянка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих. «Недоумение возникло из-за того, что Магучих – военнослужащая. Ласицкене, впрочем, тоже. Лично я считаю, что в свободное от службы время военнослужащие могут обниматься с кем угодно. Но главное для меня не то, с кем она обнималась, а то, что она привезла в Украину медаль», – заявил Зеленский в разговоре с Дмитрием Быковым.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил потерю Крыма для страны в 100 миллиардов долларов. Об этом он сказал на саммите «Крымская платформа», куда президент Зеленский приглашал и представителей России, чтобы совместно выработать «пути деоккупации Крыма и исправления исторической, трагической ошибки».

Сопредседатель ульяновского отделения ОНФ Алексей Ситников во время встречи по случаю Дня флага РФ в городской гимназии заявил, что Великая Отечественная война велась под российским триколором. «Мы ценим и с уважением относимся к российскому триколору. Именно под ним наши деды и прадеды ходили в атаку во время Великой Отечественной войны, защитники страны в других горячих точках выполняли свой священный долг», – заявил Ситников.

Коротко о других новостях:

  • 400 граждан России остаются в Афганистане и просят МИД РФ о помощи для выезда из захваченной талибами* страны
  • На форуме «Армия-2021» одному из солдат почетного караула стало плохо, и он потерял сознание перед вытсуплением Путина. Прийти в себя ему помогли реаниматологи из дежурившей неподалеку машины медслужбы
  • Молодой офицер Кирилл Оленев пожаловался СМИ, что не может уволиться из армии, где ему приходится «косить траву, перекапывать землю и убирать территорию военной части». Свои знания он хотел применить на гражданской службе.

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